Moni sairaalassa työskentelevä pelkää työkuorman kasvavan yli sietokyvyn

Lähes 40 prosenttia sairaaloiden ja terveydenhuollon työntekijöistä pelkää, että työkuorma kasvaa yli sietokyvyn. Asia selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

Musertavaa työkuormaa pelkäävien osuus on kasvanut reilusti, koska vuonna 2015 tätä pelkäsi vajaat 28 prosenttia vastaajista.

Kysely osoittaa myös, että lähes puolet työntekijöistä kokee, ettei voi vaikuttaa työssään tapahtuviin muutoksiin, vaan ne tapahtuvat yleensä yllättäen.

Tutkimusprofessori Mika Kivimäki arvioi, että sote-uudistuksen kaltainen iso muutos lisää tyypillisesti työntekijöiden oireilemista jo etukäteen. Monesti työhyvinvointi alkaa parantua muutoksen jälkeen.

- Huolestuisin siinä vaiheessa, jos tämä jatkuu senkin jälkeen, kun muutos on tapahtunut, Kivimäki sanoo.

Kyselyyn vastasi syksyllä yli 9 000 työntekijää muun muassa Pirkanmaalta, Kanta-Hämeestä ja Vaasan seudulta. Kyselylomakkeen saaneista 74 prosenttia vastasi siihen.

Työterveyslaitoksen seurantatutkimusta on tehty yli 20 vuotta. Aiemmin se kohdistui vain sairaalatyöntekijöihin, mutta tutkimuksen aikana osa sairaaloista on liitetty perusterveydenhuoltoon ja mukaan on tullut myös sosiaalitoimi.