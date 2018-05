Moni antaa tietojaan miettimättä markkinamiesten käyttöön – tällaisia muutoksia EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo

Oikeus tietää tiedoistaan

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR eli General Data Protection Regulation) on tullut voimaan 25.5.2018 kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Se ei vaadi yksittäiseltä EU-kansalaiselta mitään toimenpiteitä.

Käytännössä asetus antaa henkilötiedoillesi, joita esimerkiksi eri yrityksillä asiakasrekistereissään sinusta on, paremman suojan.

Myös tietojesi käsittelyn hallintaan on asetuksen myötä enemmän keinoja.

Eri rekisterinpitäjien, joihin olet asiakassuhteessa, on kysyttävä sinulta selkeästi ja yksiselitteisesti lupa olla yhteydessä markkinointiviestein. Tämän takia olet saanut viimeisten viikkojen aikana eri tahoilta yhteydenottoja, joissa sinua on pyydetty varmistamaan yhteys myös jatkossa.

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja jollain organisaatiolla on sinusta ja mihin niitä käytetään.

Voit pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojesi korjaamista. Tietojesi käsittelyn rajoittaminen tai estäminen on myös mahdollista.

Sinun on mahdollista siirtää kerätty tieto toiselle organisaatiolle.

Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi eli organisaation on pyydettäessä myös poistettava tietosi, mikäli niitä ei enää tarvita tai niitä on käytetty laittomasti. Mikäli organisaatiolla on laillinen oikeus tai velvoite kerätä ja käsitellä henkilötietojasi, niitä ei poisteta.

Asetus on yhtenäinen koko EU:n alueella. Se koskee kuitenkin laajempaa aluetta: kaikkien yritysten, olivatpa ne suomalaisia tai kiinalaisia, pitää toimia asetuksen puitteissa.

Paikallisen viranomaisen tehtävänä on valvoa asetuksen toimivuutta.

Tietosuojavaltuutettu tutkii hänelle tehdyt valitukset resurssiensa puitteissa.

Esimerkkejä henkilötiedoista

Nimi

Kotiosoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Henkilökortin numero

Auton rekisterinumero

Paikannustiedot

IP-osoite eli numerosarja, jota käytetään IP-verkkoihin kytkettyjen verkkosovittimien yksilöimiseen.

Potilastiedot

Isovanhempien perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot.