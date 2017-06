Mökkivarkaat veivät asekaapin Pyhtäällä - Silminnäkijä: Alumiinipulpettivene ajoi kovaa ohi perässään merivartioston kumivene

Pyhtäällä Lökören lähistöllä on ollut laaja viranomaisoperaatio, johon on osallistunut poliisin lisäksi merivartioston sekä Puolustusvoimien yksiköitä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen komisario Marko Heinonen. Mukana oli myös Puolustusvoimien sekä merivartioston helikoptereita.

Poliisin mukaan viisi miestä murtautui Haminan Hylksaaressa sijaitsevaan mökkiin ja varasti mökiltä asekaapin. Asekaapissa oli poliisin mukaan kymmenkunta asetta. Poliisi ei kommentoi yksityiskohtaisemmin, minkälaisista aseista on kyse.

Poliisin alustavien tietojen mukaan mökillä on ollut paikalla asukkaita rikoksen tapahtuessa. He eivät loukkaantuneet tilanteessa. Poliisin mukaan ei ole viitteitä siitä, että epäillyt olisivat olleet alun perin aseistautuneita. Miehet varastivat kesäasunnolta poliisin mukaan myös kaksi venettä, joilla he pakenivat paikalta.

Asekaappi kateissa

Toinen vene löytyi tyhjänä Vilniemeltä Haminasta. Merivartioston vene tavoitti toisen anastetun veneen Kotkan edustalla. Vene pakeni ja rantautui Lökören rantaan. Veneessä olleet kolme miestä jatkoivat pakenemista juosten.

Sekä Pyhtäällä että Haminassa epäiltyjen etsinnät jatkuvat. Poliisi ei ole löytänyt vietyä asekaappia. Vähän kuuden jälkeen illalla poliisi kertoi, että kolme ihmistä on otettu Lökören lähistöltä kiinni ja heitä puhutetaan. He ovat poliisin mukaan noin 20-vuotiaita suomalaismiehiä.

Kahvilayrittäjä näki tapahtumat

Tapahtumapaikan lähistöllä sijaitsevan kahvilan yrittäjä näki epäiltyjen rantautumisen ja pakenemisen.

- Alumiinipulpettivene ajoi kovaa ohi ja merivartioston kumivene yhtä kovaa perässä. Vene ajoi täydellä vauhdilla maihin, ja kaksi tai kolme miestä lähti veneestä juosten karkuun, kertoo läheisen Cafe Sagitan yrittäjä Toni Reingoldt STT:lle puhelimitse.

- Sitten olikin täysi hässäkkä päällä, paikalle tuli kolme helikopteria ja poliiseja. Meitä varoitettiin aseuhasta, alueelta ei saanut poistua ja liikenne oli pysäytetty. Kyllä siinä asiakkaatkin olivat vähän huolissaan.

Operaatiosta kertoi ensimmäisenä Kymen Sanomat.

