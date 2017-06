Mökkihullu kansa arvostaa luontoa ja rauhaa – tästä luonnon helmassa silti kieltäydytään

Suomalaiset ovat armotonta mökkikansaa. Kesämökkejä ja vapaa-ajanasuntoja on kaikkiaan noin 600 000, ja säännöllisesti mökkeileviä kansalaisia 2,4 miljoonaa.

Suomalaista mökkeilyä väitöskirjassaan tutkinut erikoistutkija Kati Pitkänen Suomen Ympäristökeskuksesta (Syke) on pannut merkille, että harvassa maassa mökin omistaminen on yhtä yleistä.

– Mökkeily on kansainvälinen ilmiö, mutta Suomi on aina ihan tilastojen kärjessä siinä, miten paljon vapaa-ajan asuntoja on asukasta kohti. Norja kuuluu samaan luokkaan, Pitkänen huomauttaa.

Sisävessat edelleen harvassa

Suomalaismökeillä vaalitaan yhä vanhakantaisia, agraarielämää ihannoivia käsityksiä. Arvossa ovat ruumiillinen työ, vaatimaton elämä ja luonnon ehdoilla eläminen.

Yksinkertaiseen elämään pyrkiminen ei täysin näy varustetasossa. Mökkibarometri 2016 juoruaa, että enää vain harvalla mökillä eletään ilman sähköä.

Toisaalta jopa puolet suomalaisista kantaa juomavetensä mökille muualta. Sisävessakauteen on siirrytty vasta 21 prosentissa mökkejä.

Mökkitutkija Pitkänen huomasi suomalaismökeillä vieraillessaan mökkielektroniikan vakiovarusteen, television. Moni kielsi katselevansa sitä, ainakaan liiaksi asti.

– Kysyin, tuleeko sitä katsottua. Usein vastaus oli, että ei. Korkeintaan katsotaan uutiset ja urheilua. Mökeillä pidetään yllä kulttuurisia kulisseja eli käsitystä siitä, miten siellä pitää elää. Luonto, hiljaisuus ja perheen yhdessäolo ovat siellä tärkeimpiä arvoja, Pitkänen sanoo.

Kukin omalla tyylillään

Jokainen suomalainen elää mökillään omalla tyylillään. Jotkut arvostavat rauhaa ja hiljaisuutta, toiset kaipaavat sosiaalisia aktiviteetteja. Paraisten kaupungin vuoden 2016 mökkiläiseksi valittu Seppo Bruun valitsi jälkimmäisen tyylin.

Läntisen Suomen suurimman mökkikunnan kesäasukas halusi alusta alkaen elävöittää uinuvaa Iniön saarta. Iniö Folk -kansanmusiikkitapahtuman perustaja otettiin avosylin vastaan.

– Olemme saaneet paikallisilta kauheasti apua ja ystävystyneet heidän kanssaan. Hirveän hienoa siinä on sekin, että olen ummikkosuomenkielisenä päässyt mukaan ruotsinkieliseen maailmaan. Olen päässyt puhumaan ja oppimaan ruotsia, Bruun iloitsee.

Bruunin hyvin varustellulla mökillä voi viettää aikaa ympäri vuoden.

Parainen on Kuopion ja Mikkelin jälkeen Suomen kolmanneksi mökkirikkain kunta. Kuopiossa ja Mikkelissä kesämökkejä on yli kymmenentuhatta, Paraisilla reilusti yli kahdeksantuhatta.