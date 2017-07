Mitro Repo kiistää oikeudelle seurakunnan väitteet huonosta käytöksestä - kyse mustamaalaamisesta

Helsingin ortodoksisen seurakunnan palveluksesta irtisanottu pastori ja entinen europarlamentaarikko Mitro Repo kiistää tuoreimmassa käräjäoikeudelle jättämässään lausumassa kaikki seurakunnan väitteet seksuaalissävytteisistä vihjauksista ja työtehtävien laiminlyönnistä.

Revon lausuma on toimitettu tämän viikon maanantaina eli 10. heinäkuuta Helsingin käräjäoikeudelle. Sitä oli pyytänyt käräjäoikeus.

Lausuma liittyy Revon ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan väliseen riitaan Revon työsuhteen purkamisesta.

Ortodoksinen seurakunta irtisanoi Revon pastorin toimestaan heinäkuun 2016 lopussa. Työsuhde päättyi lopullisesti tammikuussa 2017.

Repo pitää irtisanomispäätöstä perusteettomana ja jätti siitä joulukuussa 2016 kanteen käräjäoikeuteen. Kanteessaan Repo vaatii seurakuntaa korvaamaan hänelle 24 kuukauden palkan ja oikeudenkäyntikulut.

Seurakunta jätti oman vastauksensa riitaan huhtikuussa.

Seurakunta kiistää vastauksessaan kanteen vaatimukset ja perusteet. Vastauksen mukaan Repo on muun muassa käyttäytynyt asiattomasti ja laiminlyönyt ortodoksisen papin työtehtäviään.

Seurakunnan vastauksessa kerrotaan, että Repo on kohdellut työtovereita epäasiallisesti ja esittänyt "seksuaalisväritteisiä vihjailuja" heitä ja seurakuntalaisia kohtaan. Väitteidensä tueksi seurakunta esittää kirjallista palautetta, jota se on Revosta saanut. Lisäksi seurakunta on esittänyt lukuisia ihmisiä henkilötodistajiksi oikeudenkäyntiin.

- Revon täydellinen piittaamattomuus seurakunnan antamista käyttäytymisohjeista johti lopulta tilanteeseen jossa seurakunnan (ja seurakuntalaisten) luottamus häneen oli täysin menetetty, vastauksessa todetaan.

Repo vastaa tällä viikolla jättämässään lausumassa seurakunnan vastauksen väitteisiin. Lännen Media tavoitti Revon torstaina, mutta hän ei halunnut kommentoida riitaa enempää ennen oikeudenkäynnin suullisten istuntojen alkamista.

Lausumassaan Repo kiistää edelleen Helsingin ortodoksisen seurakunnan perusteet työsuhteensa päättämiselle.

Revon vastauksen mukaan irtisanominen on huipentuma pitkään jatkuneeseen tapahtumaketjuun, johon liittyy myös hänen valintansa europarlamentaarikoksi vuonna 2009.

Ortodoksinen kirkko asetti Revon meppiehdokkuuden aikana toimituskieltoon, joka päättyi hänen pudottua europarlamentista vuonna 2014. Korkein oikeus hylkäsi myöhemmin Revon valituksen päätöksestä.

- Kantajan [Revon] ehdokkuutta Euroopan parlamentin vaaleissa ei hyväksytty, ja siitä myös alkoi kantajan maineen mustamaalaaminen niin kirkon ja seurakunnan keskuudessa kuin julkisuudessakin, lausumassa sanotaan.

Revon lausuman mukaan irtisanomiseen liittyy ennen kaikkea se, kuinka häntä kohdeltiin toimipaikkansa siirtoon liittyvässä asiassa. Palattuaan seurakunnan palvelukseen loppukesästä 2014 Revon toimipiste siirtyi Helsingistä Itä- ja Keski-Uudellemaalle.

Lausuman mukaan Repoa ei kohdeltu tasapuolisesti, ja kun hän pyysi nähdä siirtoon liittyviä perusteita, niin "eurovaaliehdokkuuden jännitteet" ja siirron perustevaatimukset johtivat hänen mukaansa seurakunnan suunnalta varoitukseen. Varoitus annettiin kesällä 2015, ja Revon työsuhde purettiin vuotta myöhemmin heinäkuussa.

Seurakunnan ja Revon vastauksissa on tulkintaeroa varoitusten määrässä. Revon alkuperäisen kanteen ja tuoreen lausuman mukaan varoituksia annettiin yksi, joka vahvistettiin runsasta viikkoa myöhemmin.

Seurakunnan mukaan Repoa varoitettiin useammin ja eri yhteyksissä.

Kaikki käytökseensä liittyvät väitteet Repo kiistää, ja lausuman mukaan moni seurakunnan vastauksessa ilmaissuista palautteista tuli hänelle tietoon vasta ensimmäistä kertaa, mikä on vaikeuttanut Revon mahdollisuuksia vastata niihin.

- Kantaja kiistää, että olisi tahallisesti pyrkinyt aiheuttamaan mielipahaa työyhteisön jäsenissä, lausumassa todetaan.

Seksuaalisväritteiset väitteet kiistetään vastauksessa vielä erikseen jyrkästi.

Irtisanomisen syyt eivät kaikkiaan ole Revon lausuman mukaan riittävän asiallisia ja painavia.

Helsingin käräjäoikeus ei ole vielä määrännyt Revon ja seurakunnan väliselle työsuhderiidalle käsittelypäivää lomakauden vuoksi.

Asiaan palattaneen aikaisintaan elokuun puolenvälin jälkeen. Lausumassaan myös Repo esittää, Helsingin ortodoksisen seurakunnan tavoin, lukuisia henkilötodistajia oikeuden kuultavaksi tukemaan omia kantojaan.