Miten voi selvitä yksinäisestä joulusta?

Nämä median yksinäisyysnyyhkyjutut on aiheellista lopettaa tarpeettomina. Ei yksinäisyys ole mikään vamma tai muu poikkeus. Ihan tavallista hyvää elämää. Yksinään ei tarvitse rähistä lajitovereiden kanssa, tapella ja parannella seurusteluvammoja välipäivät. Ei ole mikään pakko kaivata ketään tai mitään, vaan voi hyvällä mielellä nauttia itselle tärkeistä asioista, vaikka muistoista, ruuasta, harrastuksista tai ihan vaan olla kotonaan tyytyväisenä. Mukavaa on jos on läheisiä ihmisiä, mutta muutama tuttavakin on joskus -harvakseltaan- kiva tavata. Leppoisaa joulunaikaa, ihan itteekseenkin viihtyville :-)