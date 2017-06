Miten välttää takapenkin räpätys automatkoilla? – katso konkarikaravaanarin vinkit

SF-Caravan ry:n liittohallituksen jäsen Timo Tarvainen on karavaanari ja kolmen lapsen isä, jolla on takanaan kymmeniä tuhansia kilometrejä automatkailua perheen kanssa.

Miten tunnelma pysyy leppoisana automatkoilla lasten kanssa?

– Kun pysähtyy parin tunnin välein ja ruokkii lapset tarpeeksi usein. Silloin he tappelevat vähemmän. Monilla huoltoasemilla on leikkipaikkoja, joissa lapset voivat purkaa energiaansa.

– Vedä huomio pois nahistelusta pitämällä yllä keskustelua. Hyvä konsti on matkapäiväkirja: Miten viime yönä nukutti, kuka kertoo ensin? Isommille lapsille voi sanoa, että etsikää netistä kiva ruokapaikka määränpäästä.

Mitä pitää ottaa mukaan?

– Tarvitaan hyvät eväät, juotavaa ja tekemistä. Kun lapset olivat pieniä, mukaan pakattiin kirjoja ja pelejä – ja asennettiin autoon dvd-laite. Hanki lapsille omat kuulokkeet. Silloin saat itse kuunnella rauhassa radiota.

Miten pitkiä matkoja lasten kanssa voi ajaa?

– Pitää tuntea lapsensa. 50 kilometriäkin on pitkä matka, jos se on yhtä itkua. Totuta lapset matkustamiseen ensin lyhyillä matkoilla. Jopa tuhannen kilometrin päivämatkasta voi suoriutua, jos huolto ja pysähdykset ovat kunnossa. Nopein reitti on aina paras, vaikka se olisi tylsin.

Minkä konkarin vinkin antaisit?

– Älä hehkuta kohteita liian aikaisin, vaan vasta tarpeeksi lähellä. Näin lapset jaksavat odottaa. Myös mankuminen jää vähemmälle. Etukäteen voi sanoa, että tällä reissulla mennään huvipuistoon, mutta kerro vasta aamulla, että tänään mennään. Lasten kanssa on hyvä olla realisti.