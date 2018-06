Miten selvitä kesästä ilman lomaa? – "Pienet irtiotot ovat yhtä lailla tärkeitä"

Kesäloma on vakituisen työsuhteen itseoikeutettu etu, kun taas keikkatyöläisen kesänvietto tiivistyy vapaapäiviin. Kuinka maksimoida rentoutuminen, jos kesä kuluu muita tuuratessa?

Opiskelija paahtaa lukuvuoden perään kesätienestissä ja keikkatyöläinen riemuitsee lomalle lähteneiden vakitekijöiden tuurauskeikoista. Jos kesälomaa ei ole, kuinka huolehtia omasta jaksamisesta, mutta myös nauttia kesästä?

Miten tärkeää loma on työssä jaksamisen näkökulmasta, vanhempi tutkija Sampsa Puttonen Työterveyslaitokselta?

– Lomalla on ihmisen jaksamiselle keskeinen merkitys. Ja jaksamisen kannalta keskeistä on uudistuminen. Se voi tarkoittaa arjesta irrottautumista ja vaikkapa uusien asioiden opettelua.

Jos kunnon kesälomaa ei ole, kuinka maksimoida viikonlopun tai muutaman päivän vapaan aikana palautuminen?

– Pienet irtiotot ovat yhtä lailla tärkeitä. Kesällä on helppo ulkoilla, ja tarjolla on runsaasti tapahtumia sekä tekemistä. Kannattaa irtautua arjen rutiineista oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Kesätuuraajien ja keikkatyöläisten kannattaa olla vapaapäivien suhteen ennakoiden liikenteessä ja suunnitella tekemisiä vähän etukäteen. Kivojen asioiden suunnittelu tuo arkeen ja työssä puurtamiseen jotain, mitä odottaa.

Miten työnantaja voi huolehtia kesätuuraajien jaksamisesta?

– Jos työnantaja joustaa, niin työntekijäkin joustaa. Työvuorojen suunnittelulla voi keskeisesti vaikuttaa jaksamiseen. Vaikka toiveiden huomioiminen voi olla töisevää, se kannattaa. Työntekijä, joka on saanut lomailla, on tyytyväisempi ja tehokkaampi. Joustaminen puolin ja toisin näkyy myös työpaikan ilmapiirissä ja kaikessa tekemisessä. Toiveiden huomioinen tulee kyllä työnantajalle aina jossain muodossa takaisin.

Kuinka töissä pyörivistä ajatuksista pääsee vapaalla eroon?

– Varmin tapa on tehdä jotakin kiinnostavaa, joka nappaa huo­mion. On vaikeaa ajatella kahta asiaa yhtä aikaa, joten tehokas keino on keskittyä tekemiseen, joka varaa tarkkaavuuden. Tutussa ympäristössä pyörivät arjesta muistuttavat vihjeet. Siirtyminen toiseen ympäristöön ja arjesta poikkeava tekeminen auttavat pääsemään irti työasioista.

Millainen tekeminen on hyvää vapaa-ajan tekemistä?

– Kannattaa tarttua sellaiseen tekemiseen, mikä milloinkin motivoi. Keskittyä asioihin, jotka tuntuvat tärkeiltä ja vievät mukanaan. On täysin yksilöstä kiinni, onko vedenkantaminen tai halonhakkuu rentouttavaa tekemistä. Itselleen voi esittää kysymyksen, tuntuuko se enemmän työltä vai huvilta. Vai onko se pelkkä velvollisuus?

Mitä ei missään nimessä tulisi vapailla tehdä?

– Ainakaan ei kannata suorittaa ja aikatauluttaa koko kesää. Moni haalii hirveästi kokemuksia ja elämyksiä, mutta olo ei olekaan levännyt ja tarmokas lomilta tai vapailta palatessa. Siitä tietää, että homma on mennyt enemmänkin suorituksen puolelle.

Miten tavoitettavissa kannattaa vapaa-ajalla olla, kun sähköposti kilahtelee ja some houkuttaa?

– Somen vaikutukset huomion kaappaajana on aikaakuvaava ilmiö. Se on myös sosiaalista tekemistä, johon meillä on lajina vahva taipumus. Kannattaa muistaa, että jos automaattiohjauksella reagoimme puhelimen viesteihin, tulee vapaa-ajasta lyhytjänteistä. Voi toki olla tilanteita, että pitää seurata sähköpostia tai somea työn puolesta.

– Silti keikkatyöläisen kannattaa miettiä, kuinka paljon arvostaa omaa aikaa ja lomaa. Kesällä voi mennä luontoon ja ottaa haltuun perinteisempää läsnäoloa. Luonto ja rakentamaton ympäristö vaikuttavat meihin rauhoittavasti.