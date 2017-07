Miten puolustaa Eurooppaa – europäättäjillä eri näkemyksiä: "Uusiin uhkiin ei voi vastata perinteisellä sotilaallisella voimalla"

Euroopan unionin vaikeudet luoda yhteistä puolustusta kävivät ilmi, kun suomalaiset europarlamentaarikot ja muut europäättäjät keskustelivat Suomen tuloskunnosta ja turvallisuudesta Porin Suomi-Areena tapahtumassa. Esillä olivat esimerkiksi terrori- ja kyberuhkiin varautuminen.

Meppi Sirpa Pietikäinen (kok.) kaipasi EU:lle yhteistä puolustusta.

– EU:n oma puolustusyhteistyö on iso kysymys Euroopalle. On hyvä, että yhteistyö myös Pohjoismaiden kesken on esillä. Tarvitsemme kuitenkin laajaa yhteistyötä, johon olisi kuuluttava kovempaa voimaa, Pietikäinen totesi.

– Terrorisimi on Euroopalle äärimmäisen vakava uhka ja valtava haaste, meppi Nils Torvalds (r) lisäsi.

Meppi Hannu Takkula (kesk.) painotti sitä, että monet EU-maat ovat jo ratkaisseet oman puolustuksensa Nato-jäsenyyden kautta. Tämän takia EU:n oman armeijan muodostaminen ei ole edennyt.

– Terrori-iskuja on tehty Euroopassa Nato-maissa, joilla on kyllä riittävästi sotilaallista voimaa. Uusiin uhkiin ei voida vastata perinteisellä sotilaallisella voimalla. EU:n olisi keskityttävä vahvistamaan arvojaan eli demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia sekä laittaa ulkorajansa tukkoon, Takkula sanoi.

Meppi Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) sekä suurlähettiläs Jari Vilén korostivat myös oman puolustuskyvyn tärkeyttä. Kaikki kuitenkin pitivät yhteistyön merkitystä tulevaisuudessa suurena.

Terrorismin vastaisessa taistelussa sekä kyberuhkiin varautumisessa ei kenelläkään koeta olevan varaa jäädä yksin.

– Edes suurimmat EU:n jäsenmaat eivät pysty yksinään puolustautumaan uusia uhkia vastaan. Tarvitaan yhteistyötä, Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) sanoi.