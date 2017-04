Miten alkoholin etäostaja varmistaa verojen maksun?

Alkoholin nettikauppa on kuluttajan näkökulmasta vaikeaselkoista. Mikä ero on etämyynnillä ja etäostamisella, tulliylitarkastaja Anna Kallio?



– Käytännössä se riippuu siitä, kuka vastaa kuljetuksesta. Jos kuluttaja ostaa alkoholituotteet nettikaupasta ja huolehtii itse niiden kuljettamisen järjestelyistä, puhutaan etäostamisesta. Tällöin verovelvollinen on tuotteiden hankkija.



– Etämyynnistä puhutaan, kun kuluttaja ostaa alkoholin ja kuljetuksen suoraan nettikaupasta, eli etämyyjä osallistuu kuljetuksen järjestämiseen. Tällöin etämyyjä on verovelvollinen.

Laki vaikuttaa kuluttajan näkökulmasta epäselvältä. Onko se sitä?



– Kyllä on, sillä alkoholin maahantuontia sääntelee valmisteverotuslain lisäksi alkoholilaki. Uusi alkoholilain kokonaisuudistus varmaankin selventää asiaa. Suomen alkoholilain mukaan etämyynti on lähtökohtaisesti kiellettyä.

Miten kuluttaja voi varmistaa, että verot tulevat varmuudella maksettua, jos ostaa alkoholia nettikaupasta, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen?



– Jos haluaa varmistua siitä, että verot tulevat maksetuksi, kannattaa etäostos tehdä itse ja huolehtia verojen maksusta itse. Silloin tietää, ettei ole mitään ongelmaa.

Onko jotain nyrkkisääntöjä siitä, milloin hälytyskellojen pitäisi soida?



– Jos ostettava alkoholi on huomattavasti halvempaa, jollain on siitä hyvin todennäköisesti verot maksamatta.

Voiko kuluttaja varmistua siitä, että verot tulevat maksetuksi, kun hän ostaa alkoholituotteita nettikaupasta, joka huolehtii alkoholin kuljetuksesta ja on siten vastuussa veroista, Verohallinnon ylitarkastaja Katja Cash?



– Eipä oikeastaan, se on kuluttajan näkökulmasta luottamuskauppaa. Kuluttaja ei voi varmistaa asiaa muuten kuin pyytämällä etämyyjää näyttämään toteen, että verot on maksettu.