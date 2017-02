Mitä virkaa venerekisterillä, kun vero ei toteudu?

Vesikulkuneuvot piti laittaa verolle, ja verotukseen tarvittavat tiedot olisi kerätty Trafin ylläpitämästä venerekisteristä. Hallitus perui keskiviikkona aikeensa, koska vene- ja moottoripyöräveron hyötysuhde olisi ollut heikko.



Yksikönrekisteri Ville Räisänen, onko venerekisteri turha, kun veroa ei ryhdytäkään kantamaan?



– Ei ole. Itse asiassa rekisteri olisi soveltunut melko heikosti verotustietojen keruuseen, koska sitä ei ole siihen tarkoitukseen suunniteltu.



Mitä hyötyä rekisteristä on?



– Sitä ylläpidetään muun muassa varkauksien selvittämisen helpottamiseksi. Siitä on hyötyä myös valvonta- ja pelastustoiminnalle. Sieltä saadaan tietoa vesialueiden käytön suunnitteluun ja vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseen sekä haittojen ehkäisemiseen.



– Esimerkiksi veneteollisuus hyödyntää tietoja käytössä olevien veneiden ja muiden vesikulkuneuvojen määrästä ja niiden ominaisuuksista. Rekisterin avulla voidaan tavoittaa myös tietyntyyppisen vesikulkuneuvon omistajia, jos laitteissa ilmenee esimerkiksi vakavia puutteita.



Ruotsi on luopunut rekisteristä. Pitäisikö Suomen seurata?



– Ei. Ruotsistakin kantautuu viestiä, että sielläkin vastaavia tietoja tarvittaisiin. Muissa läntisen Euroopan maissa rekisterejä on käytössä.



Vuoden 2016 lopulla noin 1 500 venettä poistettiin rekisteristä. Onko uudelleenrekisteröinti jo alkanut?



– Normaalisti talvikaudella poistuu parikymmentä venettä kuukaudessa. Osa lähti varmasti veroprotestisyistä. Osa saattoi veron uhatessa herätä poistamaan käytöstä jääneen veneen haamutiedot. Aiomme seurata kevään rekisteröintejä palaako moni vene takaisin.



Minkä rangaistuksen rekisteröimättömästä veneestä voi saada?



– Rekisteröintirikkomuksesta voi saada sakot.



Menikö verovalmistelussa venerekisterin maine?



– Toivottavasti ei. Toivon, että kansalaiset jatkossakin ilmoittaisivat veneensä meille. Rekisterin tiedot olisi hyvä nyt tarkistaa, sillä lähiaikoina järjestelmästä poistuu iso määrä maistraateilta Trafille siirtynyttä tietoa. Maistraatit uusivat rekisteriä vuosina 2007–2010. Siinä vaiheessa on voinut pudota veneitä pois rekisteristä.



Aiheuttiko veromanööveri Trafille kustannuksia?



Työtä se tietysti aiheutti, mutta se meille kuuluu. Virkamiehien tehtävänä on valmistella lainsäädäntöä. Nyt pystymme taas täysillä keskittymään edessä olevaan tärkeään vesiliikennelain uudistukseen.