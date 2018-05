Mitä? Lepomäki äänesti sote-lausunnon puolesta valiokunnassa, mutta kanta ei ole pehmennyt

Kohuedustajan nimeä ei ole eriävän mielipiteen allekirjoittajissa, mutta hän pitää päätöksensä pyörtämistä epätodennäköisenä.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta antoi viime viikolla lausuntonsa maakunta- ja sotelaista. Lausunnossa todetaan muun muassa, että sote- ja maakuntauudistuksen laajuus ja valinnanvapausmallin vaikutukset lisäävät taloudellista epävarmuutta.

Lausunnosta jätettiin eriävä mielipide kansanedustaja Timo Harakan (sd.) aloitteesta. Siinä ehdotettiin hallituksen esityksen hylkäämistä.

Muutama valiokunnan jäsen kiinnitti huomiota siihen, että valiokunnan jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen nimeä ei löydy eriävän mielipiteen allekirjoittajista.

Ehdotuksesta äänestettiin valiokunnan lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12—9 valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen. Lepomäki samoin kuin muut kokoomusedustajat eli Pauli Kiuru ja Timo Heinonen äänestivät puolesta samoin kuin hallituspuolue keskustan ja sinisten kansanedustajat.

Teksti riitti minulle

Lepomäki on toistuvasti kritisoinut sote-uudistusta ja hän on kertonut äänestävänsä lakipakettia vastaan.

Onko kriittinen sote-kantasi pehmenemässä Elina Lepomäki?

– Ei ole. Valiokunnan lausunnossa on tasapuolisesti ja selvästi tuotu esille kritiikki uudistuksen taloudellista vaikutuksista. Katson, että lausuntoon muotoiltu teksti riittää minulle. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä perustuslakivaliokunta antavat asiasta mietinnön ja se määrittää sen, missä muodossa lakipaketti tulee suuren salin äänestykseen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antaa asiasta mietinnön ja se määrittää sen, missä muodossa lakipaketti tulee suuren salin äänestykseen.

Onko vielä mahdollista, että kantasi kääntyisi puoltavaksi?

– Minun on vaikea nähdä, että hallituksen esitykseen tulisi sellaisia muutoksia, joiden seurauksena voisin äänestää hallituspuolueiden mukana.

Heikennystä nykytilaan

Kokoomuksessa on ryhmäkuri äänestyksissä. Oletko miettinyt, josko äänestäisi tyhjää tai olisi äänestyspäivänä poissa eduskunnasta?

– Jos en usko tähän pakettiin ja olen täysin perustellusti tuonut esille näkemykseni, niin on vaikea nähdä, miksi en äänestäisi vastaan. Iso osa merkittäviä talouden ja terveystieteen asiantuntijoita on kanssani samaa mieltä siitä, että uudistus on selvästi heikennys nykytilaan.

Vielä löytyy enemmistö

Eduskunta äänestää kohupaketista näillä näkymin juhannuksen jälkeen. Hallituksella on erittäin ohut enemmistö.

Lepomäen lisäksi kokoomuksesta irtaantunut kansanedustaja Hjallis Harkimo on kysymysmerkki. Hänen lopullinen kantansa sote-pakettiin ei ole selvillä.

Oman ryhmän perustava Paavo Väyrynen saapuu eduskuntaan kesäkuussa. Hän suhtautuu niin ikään penseästi sote-uudistukseen. Näiden kolmen jälkeenkin hallituksella on 102 edustajan enemmistö. Muutoin luku olisi 103, mutta puhemies Paula Risikko ei saa äänestää.

Perustuslakivaliokunnasta kuultaneen jo tällä viikolla.