Mitä kuuluu, Matti Patronen? – "Tänä kesänä on alkanut jo huumori loppua Suomen säässä"

Oululainen stand up -koomikko Matti Patronen on Naurun tasapaino -kisan voittaja ja tunnettu artisti. Kaleva.fi kysyi Patrosen kesäkuulumisia.

Mitä kuuluu, Matti Patronen?



– Hyvää kuuluu. Olen ansaitulla kesälomalla, ja on ihan neljä viikkoa joutoaikaa. Tällä hetkellä ollaan Kroatiassa perheen kanssa. Mikäs tässä ollessa, oikein mukavaa.

Onko ollut hyvä loma?



– On ollut kyllä mainiota. Ensimmäistä kertaa olen Kroatiassa, ja tämä on oikein mukava paikka.

Lapissa on satanut tällä viikolla räntää ja lämpötila on ollut vain himpun verran nollan yläpuolella. Miten tässä Suomen kesässä saa huumorin riittämään?



– Tänä kesänä on alkanut jo huumori loppua Suomen säässä. Kun jossakin vaiheessa kesäkuussa täytyi miettiä, pitäisikö renkaat vaihtaa, piti ottaa vähän etäisyyttä. Täältä Kroatiastahan se alkaa vaikuttaa jo ihan huvittavalta.

Miten alkuvuosi meni? Pukkasiko keikkaa?



– Alkuvuosi oli aika kiireinen. Oli Naurun tasapainon voittajat-kiertue. 33 kaupunkia kierrettiin. Siinä merkeissä meni koko kevät, ja muut keikat tulivat siihen päälle. Kahtena vuotena peräkkäin on tullut samanlainen kierros tehtyä. Siinä on tullut Suomen torit tutuksi.

Millaisia suunnitelmia sinulla on loppuvuodeksi?



– Heinä-elokuu on aika rauhallista. Seuraava ponnistus on Oulussa 18.–19. elokuuta järjestettävä Oulun komediafestivaalit. Syyskuussa on monessa muussa kaupungissa komediafestivaalit, ja niitä sitten kierrellään. Koomikon varsinainen sesonki on loka-, marras-, joulukuussa. Silloin alkaa kaikki aktivoitumaan. On pikkujouluja, klubeja ja kaikkea semmoista.

Millainen tapahtuma on Oulun komediafestivaalit?

– Se kestää kaksi päivää, ja viidessä eri paikassa on klubeja. Esiintyjiä tulee eri puolilta Suomea. Ei mikään kauhean iso tapahtuma, mutta meille kuitenki mittava. Oulun komediapatteri, eli meidän yhdistys, järjestää sen. Toivotaan, että saadaan porukkaa sen verran, että tapahtuma saadaan seuraavana vuonnakin järjestettyä.

Olet aloittamassa Kalevan bloggarina lähiaikoina. Millaisista aiheista aiot kirjoittaa?

Minulla ei ole mitään selkeää teemaa. Se on vähän niin kuin palstan nimikin on - Patrosen pähkäilyä. Kirjoitan siitä, mitä milloinkin mieleen tulee tämmöisistä päivittäisistä jutuista.

Kaleva.fi kysyy kuulumisia henkilöiltä, jotka ovat tuttuja Oulusta tai muualta lähiseudulta. Kerro alla olevaan kommenttilaatikkoon, kenen kuulumisia sinusta toimituksen kannattaisi kysyä.