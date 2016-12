Mitä kummaa sote-uudistus tarkoittaa?

Hallituksen keskiviikkoinen info sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta jätti monta asiaa epäselväksi. STT kysyi sosiaali- ja terveysministeriöstä, mitä uudistus käytännössä tarkoittaa.

Miten on voitu päättää valinnanvapaudesta, jos valinnanvapauden tarkkoja vaikutuksia sote-menoihin ei tiedetä?

On olemassa riski, ettei valinnanvapaus säästäkään, myöntää STM:n alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Hänen mukaansa kolmen miljardin säästöt vuoteen 2029 mennessä eivät tule yksin valinnanvapaudella.

– Valinnanvapauden vaikutukset eivät ole soten koko kuva. Mutta jos kävisi niin huonosti, ettei valinnanvapaus tukisikaan säästöjä, vaikeuttaisi se kokonaisuuden aikaansaamista.

Pöystin mukaan Ruotsissa on ollut valinnanvapaudesta ristiriitaiset kokemukset. Osassa maakuntia on tullut säästöjä, mutta osassa on tullut kustannusten nousua. Oleellista on hänen mukaansa se, miten tuottajille palveluista maksetaan.

– Jos maksetaan esimerkiksi potilaskäynneistä, silloin on suuret mahdollisuudet, että kustannukset kasvavat. Jos taas sen sijaan korvausperuste on jotakin muuta, sillä on kustannuksia hillitsevä vaikutus.

Pöystin mukaan tätä pyritään Suomen sote-mallissa välttämään valitsemalla palveluntarjoaja vuodeksi kerrallaan.

Erikoissairaanhoidossa tulee käyttöön asiakasseteli, mutta sen päälle asiakas voi käyttää itse rahaa. Eikö pelkällä asiakassetelillä saa riittävän hyvää hoitoa?

Kaikki nykyisen julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidossa saatavilla olevat palvelut ovat saatavilla asiakassetelillä, sanoo STM:n ylijohtaja Kirsi Varhila.

Potilas voi haluta esimerkiksi kuntoutuksen yhteydessä toisenlaisen apuvälineen kuin minkä julkinen puoli tarjoaa. Sen saa Varhilan mukaan lisärahalla.

– Sama koskee esimerkiksi leikkausten yhteydessä suoritettavia lisäpalveluita kuten esimerkiksi kosmeettisia operaatioita, jollaisia julkinen terveydenhuolto ei rahoita.

Asiakassetelin arvon määrittelee maakunnallinen keskussairaala erikoissairaanhoidon tarvetta varten tehdyn diagnoosin perusteella. Maakunnan viranomainen toimii portinvartijana arvioimassa, onko palvelulle oikea tarve, Pöysti sanoo.

Asiakkaan näkökulmasta kyseessä on avoin shekki.

– Mutta se on avoin shekki vain siihen toimenpiteeseen, eli jos kyse on syöpähoidosta, ei sillä voi hankkia kotiin palveluita, vaan vain siihen hoitoon. Tavalliselle ihmiselle kyseessä on käytännössä lähete.

Miten varmistetaan, että valtakunnallisen potilastietojärjestelmän kustannukset ja projektin kesto eivät karkaa käsistä?

Arvion mukaan valtakunnallisen tietojärjestelmän investointitarve on 1–2 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pöysti arvioi, että hanke ja sen kilpailuttaminen onnistuu valtakunnallisesti ehkä paremmin kuin alueellisesti. Tavanomaisesti julkisen sektorin ICT-hankkeita ovat hallinneet Tieto ja CGI.

– Suomen kokoisessa maassa kannattaa tällainen hanke tehdä kootusti. Valtakunnallisella toteutuksella on mahdollista saada lisää kansainvälisiä kilpailijoita.

Pöystin mukaan hankkeessa voidaan koota parhaat voimat tekemään sopimukset sen sijaan, että projektin hallinta on hajautunut pieniin yksiköihin neuvottelemaan suuryrityksen kanssa.

Varhilan mukaan hankkeessa voidaan hyödyntää jo ne investoinnit, joita kunnissa on tehty, kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Apotti-tietojärjestelmä.