Mitä jos nuori aina tuntee olevansa muita huonompi?

Mitä jos aina tuntee olevansa huonompi kuin muut, yhteisöpedagogi Sari Hälinen Väestöliiton nuorten yksiköstä?



– Ei ole hyvä asia, jos koko ajan tuntuu, että on huonompi kuin muut. Se aiheuttaa paljon huolta ja murhetta, mutta usein täysin turhaan.



– On tavallista, että joskus katsoo ihaillen tai jopa vähän kateellisina toisia. Mutta jos oma olo on koko ajan kurja ja suhtautuminen itseen negatiivista, ajatuksista on hyvä jutella luotettavan aikuisen kanssa.



– Varsinkin murrosiässä saattaa tuntua, että oma keho on jotenkin outo tai huono. Murrosikä alkaa nuorilla hyvin eri iässä, joten väistämättä on niitä, jotka ovat kehityksessa hiukan edempänä kuin toiset. Koska omaa kehitystä ei voi nopeuttaa tai hidastaa, on tärkeää opetella tykkäämään itsestä juuri sellaisena kuin on.



– Koeta katsoa itseäsi lempein silmin. Muista, että ulkomuoto ei kerro ihmisestä mitään, sisin kertoo.



Kuinka lopettaa vertaileminen muihin?



– Itsensä vertaaminen toisiin on aika turhaa. Toki kaikilla on varmasti jokin kohta, jonka toivoisi olevan toisenlainen – myös sillä, johon itseäsi vertaat! Kukaan ei ole täydellinen, eikä sellaisia ihmisiä tarvitse ollakaan.



– Jos vertailee koko ajan itseä toisiin, saattaa helposti unohtaa itsensä.



– Ajattele siis mieluummin itsestäsi myönteisiä asioita ja mieti, millaiset asiat tekevät juuri sinut onnelliseksi.



Mitä jos haluaisi tehdä eri asioita kuin toiset, mutta ei uskalla?



– Tärkeää on löytää tasapaino. On kiva olla porukassa, mutta on myös tärkeää toteuttaa omia unelmiaan ja tapaa olla olemassa.



– Uskon, että oikeat ystävät antavat sinun olla juuri sellainen kuin olet. Ole myös itse sellainen ystävä, joka kunnioittaa toisen erilaisuutta.



– Jokaisessa on ainutlaatuisia piirteitä, ja juuri ne tekevät meistä persoonia. Ei ole toista sinunlaistasi – sen pitäisi olla arvokas asia!