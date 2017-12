Mitä alkoholilaista seuraa? – "Kuluttajat odottavat kauppoihin pienpanimo-oluita ja Aito lonkeroa"

Panimoliiton toimitusjohtajan Elina Ussan mielestä Suomessa on edessä äärimmäisen mielenkiintoinen vuosi. K-ryhmä ennakoi keskioluen pysyvän myynnillisesti ykkösenä.

Ruokakaupassa myytävien alkoholituotteiden prosenttiraja on ensi vuoden alusta alkaen 5,5 prosenttia. Tällä hetkellä raja on vielä 4,7 prosenttia. Kaupat saavat aloittaa vahvempien oluiden ja muiden alkoholituotteiden myynnin heti maanantaina.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry:n toimitusjohtaja Elina Ussa, osaatteko ennakoida, millainen vuosi uuden alkoholilain myötä on tulossa?

– Tulee äärimmäisen mielenkiintoinen vuosi. Tällä hetkellä meillä ei ole minkäänlaisia ennusteita, eikä sellaisia oikein halutakaan tehdä. Vasta vuoden päästä nähdään, mitä tästä seurasi. Vuoden lopussa voidaan katsoa, miten suomalainen juomakulttuuri on tästä muuttunut, eli väheneekö Alkossa käynti ja sitä kautta väkevien myynti ja siirtyykö kulutus näihin miedompiin alkoholijuomiin. Mielenkiintoista on myös seurata, mitä tapahtuu panimojuomien sisällä, eli miten lonkero ja erivahvuiset oluet löytävät kuluttajakuntaa.

Millainen hässäkkä panimoalalla on juuri nyt?

– Tämä tulee nopeasti, mutta tilanne on sama kaikille ja kilpailu on siinä suhteessa tasapuolista, että lain voimaantulopäivämäärä on kaikilla tiedossa ihan yhtä lyhyen ajan sisällä. Meidän jäsenyrityksemme ovat olleet niin työn touhussa, että en ole ollut oikeastaan missään tekemisissä heidän kanssaan enää jouluviikollakaan.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli, ehtivätkö vahvemmat oluet kauppoihin jo tammikuun ensimmäiseksi päiväksi?

– Kun lainsäädännön muutos ja aikataulu alkoivat vahvistua, olimme välittömästi yhteydessä panimoiden kanssa ja lähdimme miettimään, mitä tällä aikataululla pystytään tekemään. Muutos tulee kohtuullisen nopeasti, mutta 1. tammikuuta alkaen meillä on juomavalikoimissa kokonaisuudessaan 80 uutta tuotetta. Valikoiman laajuus tulee niin tukku- kuin vähittäiskaupan osalta kasvamaan tammikuun aikana, kun tavarantoimittajat saavat toimituskykynsä vahvistumaan. Lisäksi pitkin kevättä tulee lisää uutuuksia ja kesäjaksolle tulee myös omia uutuuksiaan.

Millaista menekkiä ennakoitte vahvemmille oluille?

– Ennakointi on haastavaa. Emme ole karsimassa lainkaan valikoimista kolmosoluita, vaan vahvemmat tuotteet tuodaan niiden rinnalle ja asiakkaat saavat päättää, mihin myynti painottuu.

– Puhdas oletus on, että kolmos-oluet pysyvät selkeästi isommassa roolissa jatkossakin, ehkä 70–80 prosenttia myynnistä. Perusteena on, että yleinen maltillinen muutos alkoholilainsäädännön suhteen on koko ajan mennyt kuluttajakäyttäytymisessä hyvään suuntaan, ja sitten on veroero, eli verokanta nousee merkittävästi ylöspäin aina alkoholiprosentin vahvistuessa, jolloin kuluttajahinta on selkeästi kalliimpi.

Tiedättekö, millaisia uusia tuotteita asiakkaat odottavat kauppoihin?

– Kuluttajat tuntuvat odottavan eniten pienpanimo-oluita ja Aito lonkeroa eli alkoholipohjaisesti tehtyä Long drinkiä.

Kuinka vahvasti pienpanimotuotteet tulevat olemaan mukana 29K-ryhmän valikoimassa?

– Erityisesti haluamme panostaa korkealuokkaisiin pienpanimotuotteisiin. Niiden myynnin kehitys on ollut tänä vuonna 20 prosentin luokkaa, eli selvästi kuluttajille on yhä tärkeämpää maku, mikä pienpanimotuotteissa on ehkä erilainen, ja myös paikallisuus ja jonkinlainen omintakeisuus.

– Iloinen asia on se, että pienpanimot saavat nyt entistä vapaammin tehdä tuotteensa sellaisiksi, missä niiden maku on parhaimmillaan, kun ei tarvitse enää ikään kuin keinotekoisesti laskea alkoholiprosenttia alaspäin.