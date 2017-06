Minuuteissa kesäkuntoon? Luettuasi tämän jutun voit todeta, että olet koko ajan ollut juuri sopiva

Kesä. Vuodenaika, jota suomalaiset rakastavat ja odottavat kiihkeästi. Kesään valmistaudutaan huolella, ja valmistautumiseen liittyy myös käsite kesäkunto.

Kesäkunto tarkoittaa sitä, että vatsan, takamuksen ja reisien sekä mielellään myös käsivarsien on oltava esittelykunnossa. Se taas tarkoittaa, että ylimääräistä lihaa ei saisi roikkua tai tursuta housunkauluksesta, sortsien lahkeista eikä lyhyistä hihoista.

Koska kaikki ihmiset eivät ole hoikkia, kiinteitä ja sileitä, kesäkunnosta tulee monelle ongelma. Tekisi mieli pukeutua hihattomaan paitaan tai lyhyisiin sortseihin, mutta ei kehtaa. Mitä ne muut, täydelliset ihmiset ajattelevat, jos näkevät muhkuraiset reidet tai roikkuvat allit?

- On hirvittävän surullista, jos rajoitat elämääsi, koska pelkäät, mitä muut sanovat. Aina on mahdollista, että joku sanoo pahasti. Mutta jos haluaa suojata itsensä kaikelta, ainoa keino on pakata itsensä vakuumiin ja mennä väestönsuojaan.



Näin puhuu nainen, joka on sinut itsensä kanssa. Bloggari ja valokuvaaja Veera Korhonen on täydellisessä kesäkunnossa. Hänen kohdallaan se tarkoittaa sitä, että kesäkengät on kaivettu varastoista ja luotu katsaus viime kesän suosikkiasuihin.

Kehonmyönteisyyden airut

Korhonen kirjoittaa suosittua Tyyliä metsästämässä -blogia. Hän on huomannut, että osa lukijoista saa hänen kirjoituksistaan voimaa hyväksyä oma vartalonsa. Vaivihkaa blogista on tullut myös kehomyönteisyyden airut.

- Kehomyönteisyys on aina ollut blogissani punaisena lankana. Se tulee esille sanattomasti muun muassa siten, että en vähättele tai hauku itseäni.

Plussakokoja esittelevä muotiblogi kannustaa lukijoitaan pukeutumaan siten kuin haluaa eikä välittämään useimpien muotikuvien ihannevartaloista.

- Harva meistä on symmetrinen malliyksilö. Yhdellä on isot hartiat, toisella taas pitkät jalat. Sen ei tarvitse olla vika tai rumuutta.

Eräs blogin lukija kertoi pukeutuneensa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen bikineihin, koska Korhosen uimapukukuvat olivat rohkaisseet häntä.



Nuoret julkkisnaiset mukana

Kehomyönteisyyttä on toki ollut aina, ja Yhdysvalloissa lähti liikkeelle Body Positivity Movement jo vuonna 1996. Kuitenkin vasta aivan viime vuosina ilmiö on alkanut näkyä kunnolla.

Aate on saanut näkyvyyttä nuorista julkkisnaisista, jotka puolustavat kaikkien oikeutta nauttia kehostaan. Esimerkiksi näyttelijä Lena Dunham ja malli Ashley Graham viitoittavat tietä maailmaan, jossa kauneus ei ole koosta kiinni. Dunham on oikea kehoaktivisti, joka muun muassa kielsi reisimuhkuroidensa silottamisen kuvankäsittelyohjelmalla Glamour-lehden kansikuvasta. Graham puolestaan oli ensimmäinen plussakoon malli, joka koristi Sports Illustrated -lehden uimapukunumeroa.

Nämä ovat vain lehtien kansikuvia, mutta niillä on ollut suuri merkitys. On kuin naiset ympäri maailman olisivat yhtäkkiä pudottaneet siteen silmiltään ja huomanneet, että on tärkeimpiäkin asioita kuin hoikat reidet, sileä iho tai terhakat tissit. Vaikka ei niissäkään tietenkään ole mitään pahaa.

- Kyse ei ole siitä, että kaikkien pitäisi lihottaa itseään, vaan vastaiskusta joka tuutista tuleville ulkonäköpaineille. Naiset ovat tottuneet puhumaan omasta vartalostaan kriittisesti ja rumasti.



Itsensä vihaaminen uuvuttaa

Itsensä vihaaminen on uuvuttavaa. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa Laukka toteaa, että kun riittää itselleen, on energiaa myös tehdä itselleen hyviä asioita.

- Ihminen on kokonaisuus. Kun on tyytyväinen itseensä, on helpompi esimerkiksi kiinnittää huomiota ruoan terveellisyyteen. Jos taas on kovin masentunut, on vaikea päästä sohvan pohjalta ylös.

Laukka pitää kehomyönteisyyttä hyvänä ilmiönä siksi, että se kyseenalaistaa liian tiukat ihanteet.

- Terveys ei ole sitä, että pyrkii tiettyyn muottiin. Sellaiset vaatimukset johtavat usein painon jojoiluun ja tyytymättömyyden lisääntymiseen.

Lääkärinä Pippa Laukka kertoo toki edustavansa käsitystä, jonka mukaan lihavuuteen liittyy aina terveysriskejä. Pelkästään paino ei silti aina ole paras terveyden mittari.

- Itse olen luopunut työssäni pelkästä painon mittaamisesta, koska lihasten ja rasvan suhde kertoo paljon enemmän kuin vain paino. Usein hyvinvointi myös lisääntyy enemmän sillä, että lähtee salille kuin pelkällä laihduttamisella. Toki suurimmalla osalla ihmisiä elimistö voi todennäköisesti hyvin normaalipainon rajoissa.

Laukka tunnetaan muun muassa kärkkäistä lausunnoistaan, joissa hän on arvostellut tiukkoja fitness-ihanteita. Hän uskoo, että kehopositiivisuus saattaa olla vastareaktio fitness-trendille.

- Moni fitness-harrastaja on avautunut lajin ongelmista, ja se on hyvä asia. Oman kehon hyväksyminen vapauttaa henkistä energiaa.