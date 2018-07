Ministeriön ennuste: Hallituksen työllisyystavoitteet toteutuvat, jos talouskasvu ei hyydy

Sanan selityksiä

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työttömiksi työnhakijoiksi ministeriön työnvälitystilastossa katsotaan TE-toimistossa työnhakijoiksi rekisteröityneet työttömät henkilöt.

Työttömän määritelmä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa on tiukempi. Työttömäksi luokitellaan yleensä henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla, on etsinyt työtä viimeisten neljän viikon aikana ja voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa. Vähänkin tutkimusviikolla työtä tehnyt on työvoimatutkimuksessa aina työllinen.