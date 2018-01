Aktiivinen huijjaus on hallituksen toimesta menossa. Hyvin homma nyt rullaa kun PM on pahempi kuin kokoomuslaiset yhteensä ja sininen leimasin toimii. Se vain, että koko hallitus on kasattu vääryydellä ja demokratian irvikuva. Sipilän luomushan se on ja ruma sellainen!