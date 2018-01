" Hän kertoi myös toimineensa niin hyvin kuin osasi." No ei kovin häävisti osannut vaikka on ihan Tullin pääjohtaja. Muussakin Tullin toiminnassa on kyllä melkoista kompetenssin puutetta. Jossakin sivistysvaltiossa nämä osaavat ihan itse erota, esimerkiksi meidän länsinaapurissa.