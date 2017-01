Ministerin ex-erityisavustaja kiistää: Luottamuksellista tietoa ei siirry Keskoon

Keskoon yhteiskuntasuhdejohtajaksi siirtyvä Eeva Salmenpohja kiistää Lännen Medialle, että hän veisi yritykseen luottamuksellista tietoa ministeriöstä ja hallituksesta. Salmenpohja on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan eritysavustajana kesäkuusta 2015.



Salmenpohjan vastuualueita ovat olleet sosiaalipolitiikka ja kärkihankkeet. Erityisavustajana hän on seurannut myös alkoholilain valmistelutyötä.



– Alkoholilainsäädännön valmistelutyö on ollut julkista. Julkisuudessa ovat olleet esillä myös eri osapuolien kannat. Kannat ovat olleet muuttumattomat ja eronneet toisistaan merkittävästi. Epäilyt salassapidettävän tiedon viemisestä Keskoon ovat perusteettomia, hän toteaa.



Salmenpohja ei kerro löysikö Kesko hänet vai hän Keskon.



– Onko sillä merkitystä? Sanotaan niin, että löysimme toisemme, hän toteaa.



”Tavallinen urasiirtymä”



Salmenpohja sanoo, että siirtyminen ministerin avustajan tehtävistä yritysmaailmaan on hyvin tavallinen urasiirtymä.



– Eri toimijat haluavat vahvistaa omaa ymmärrystään poliittisesta päätöksenteosta. Sitä on osattu rakentaa etenkin järjestöissä ja ay-liikkeessä, joissa olen ollut myös työssä.



Hallituksen esitys uudesta alkoholilaista saatetaan antaa eduskunnalle tällä kevätistuntokaudella. Mikäli luonnos tulee voimaan, kaupat, kioskit ja huoltamot saisivat myydä myös A-olutta, vahvaa siideriä ja myös väkevistä alkoholijuomista sekoitettuja lonkerojuomia.



Valtiotieteiden maisteri Eeva Salmenpohja siirtyy Keskon yhteiskuntasuhdejohtajaksi rivakasti. Hän aloittaa työt 1. helmikuuta.



Vuosina 2008–2015 Salmenpohja toimi asiantuntijatehtävissä Akavassa ja Suomen Ekonomiliitossa. Sitä ennen hän työskenteli 2005–2007 ulkoministeriössä, viimeksi kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteerinä.



Hän on toiminut myös useissa poliittisissa luottamustehtävissä, kuten Keskustan Uudenmaan piirin hallituksen jäsenenä ja puolueiden kansainvälisen demokratiayhteistyöjärjestö DEMO ry:n hallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana.