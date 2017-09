Suomesta ulkomaille lähteneille vierastaistelijoille ei makseta suomalaisia sosiaaliturvaetuuksia, vakuuttaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.).

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan suojelupoliisi ilmoittaa Kelan kansainvälisten asioiden keskukselle, jos on syytä epäillä, että henkilö on lähtenyt Suomesta vierastaistelijaksi. Ministeriöstä arvioidaan, että tällä yhteistyöllä on mahdollista katkaista taistelijaksi lähteneen mahdolliset sosiaaliturvaetuudet.

Supolta tulleen ilmoituksen perusteella Kela aloittaa oman selvityksensä, jossa käydään läpi muun muassa asiakkaan yhteys-, etuus-, asumis- ja oleskelulupatiedot. Tämän jälkeen asiakkaalta pyydetään selvitystä ulkomailla olosta.

- Jos henkilöltä ei kuulu vastausta Kelan suuntaan, sosiaaliturva päättyy siihen päivään, jolloin henkilö on supon tietojen perusteella lähtenyt maasta, kertoo ministeriön projektipäällikkö Henna Huhtamäki STT:lle.

Hänen mukaansa Kela on saanut suojelupoliisilta ilmoituksen vajaasta sadasta vierastaistelijaksi lähteneestä. Tapaukset jaksottuvat useamman vuoden ajalle.

- Sosiaaliturvaetuuksia ei ole maksettu näille henkilölle, mutta he ovat saattaneet liittyä jollekin toiselle henkilölle maksettavaan etuuteen, esimerkiksi asumistuen ruokakuntamääritelmän kautta, Huhtamäki sanoo.