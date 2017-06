Ministeri Terho julkaisi saamaansa vihapalautetta blogissaan

Perussuomalaisista Uusi vaihtoehto -ryhmään siirtynyt eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on julkaissut saamaansa vihapalautetta blogissaan. Terho kirjoittaa, että ryhmän vaihtamisen jälkeen hän on saanut kuulla sekä myönteistä palautetta että törkeyksiä. Terhon julkaisemissa esimerkkiviesteissä kielenkäyttö on alatyylistä.

Ryhmän puheenjohtaja Simon Elo kertoi keskiviikkona Demokraatti-lehdelle, että ryhmän jäsenet ovat saaneet tappouhkauksia.

Linkki juttuun

Linkki juttuun