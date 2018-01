Ministeri Sampo Terho: Työttömiä koskevaa aktiivimallia ei peruta - "Kyse poliittisesta operaatiosta"

on leikkaus,ei tuo palkka työtä,vain orja/ilmaistyötä,sitä ei näköjään haluta ymmärtää.Taas on yksi herra tuo puollustus puheensa julki,samoin EK:n Oksala,seliteli aamu tv:ssä,että aktiivimalli on kirjattu lakiin.Miten luikisti tehtiin aktiivimalli,viimeisenä ennen kuin eduskunta jäi joululomalle,kuviteltiin että köyhä kansa on lomien jälkeen unohtanut koko jutun,mutta eipä tuollaista leikkuri aktiivimallia tulla hyväksymään.Tulee yleislakko,jos hallitus ei peru leikkuri aktiivimallia.