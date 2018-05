Ministeri Saarikko sote-väännön aikataulupaineista: "Ajankohta vaaleille ei ole primäärikysymys"

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan ensisijaista on, että sote-esitys saadaan käsiteltyä kunnolla eduskunnassa.

Helsinki

Lokakuulle kaavailtujen maakuntavaalien tarkka ajankohta ei ole sote- ja maakuntauudistuksessa ensisijaista, arvioi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) Lännen Medialle keskiviikkona.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja siihen nivotun maakuntauudistuksen aikataulutus nousi jälleen tiistaina esille. Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen Oikeuskanslerinvirastosta (OKV) kertoi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle STT:n ja Iltalehden mukaan, että sote- ja maakuntalakien voimaantulon ja maakuntavaalien ajankohdan välillä on oltava vähintään puoli vuotta.

Oikeuskanslerinviraston mukaan OKV:n lausunnon meni antamaan apulaisoikeuskansleri Hakonen, koska nykyinen oikeuskansleri Tuomas Pöysti toimi aiemmin valtioneuvostossa sote-uudistuksesta vastaavana alivaltiosihteerinä.

Aikahaarukka kapenee koko ajan, varsinkin, kun tällä hetkellä ratkaisevan sote-äänestyksen arvioidaan menevän heinäkuulle.

Saarikon mukaan Oikeuskanslerinviraston kanta täytyy ottaa vakavasti. Hänestä tärkeintä kuitenkin on tällä hetkellä se, että sote-lakiesitykset käsitellään perusteellisesti eduskunnan valiokunnissa.

– Ajankohta vaaleille ei ole primäärikysymys, vaan se, että esitys tehdään eduskunnassa valmiiksi. Sen rohkenen sanoa, ja se on tavoite, Saarikko totesi sosiaali- ja terveysministeriön järjestämän taustatilaisuuden jälkeen.

Hän painottaa sitä, että hallitus antoi oman esityksensä soten valinnanvapauslaiksi eduskunnalle siinä aikataulussa, jonka se viime heinäkuussa ilmoitti. Tuolloin hallituksessa arvioitiin, että maakuntavaalien aikataulu voisi olla lokakuun lopussa, koska sen "arvioitiin olevan riittävä ajankohta".

– Mikäli eduskunta ei pysty siinä aikataulussa tätä käsittelemään, joudutaan tietysti kaikkia näitä [aikatauluja] arvioimaan. Mutta sen aika ei ole nyt, hän lisäsi.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan

Hallitus joutui viime kesänä valmistelemaan sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevan lakiesityksen kokonaan uusiksi. Syynä oli perustuslakivaliokunnan kriittinen lausunto valinnanvapautta kohtaan. Lähipäivinä sama tulikoe on jälleen edessä.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon arvioidaan valmistuvan mahdollisesti loppuviikon aikana. Valiokunnan tehtävänä on arvioida sitä, onko valinnanvapausesitys perustuslain mukainen. Saarikon mukaan maaliskuussa eduskunnalle annettu valinnanvapausesitys on tehty niin, että siinä on otettu huomioon perustuslakivaliokunnan viimekesäiset huomiot.

– Hallitus, saadessaan tuon perustuslakivaliokunnan lausunnon, on valmis tarkastelemaan esitystään, mikäli siihen sellaisia vaatimuksia tulee, sanoo Saarikko.

Hänen mielestään hallituksen ja perustuslakivaliokunnan tavoitteiden välillä ei ole ristiriitaa. Odotettavissa oleva perustuslakivaliokunnan lausunto on kuitenkin sote-uudistuksen kannalta hänestä merkittävä.

– Ajattelen niin, että perustuslakivaliokunta ja perustuslaki ovat kansalaisen oikeusturvan lukko. Ne eivät ole hallituksen tai ministeriön valmistelun vihollisia vaan sen peili.