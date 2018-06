Ministeri Saarikko sote-lausunnosta: "Se sisältää kohtia, jotka vaativat paljon työtä, suhtaudun niihin vakavasti"

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo Lännen Medialle, että hallituksen vastineen laatiminen alkaa heti maanantaina.

Hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) pitää perustusvaliokunnan lausuntoa voimavarana, jonka kautta hallituksen esityksistä saadaan entistä parempia.

– Minua vähän häiritsee, että on muodostunut ajatus siitä, että perustuslakivaliokunta tai sen työ asettuisivat jotenkin vastapuoleksi hallituksen työlle. Minusta perustuslakivaliokunta on peili hallitukselle. Että sellainen kysymyksenasettelu, että ottaako hallitus nämä huomioon, on oikeastaan vähän epätodellinen. Hallituksen on huomioitava esityksissään valiokunnan kannat, joita se osoittaa säätämisjärjestystasoisiksi ja joita se johtopäätöksissään käy läpi, Saarikko sanoo Lännen Medialle.

Perustuslakivaliokunta totesi perjantaina antamassaan lausunnossa, että soten valinnanvapauden aikataulu on liian tiukka ja että maakuntien sote-palveluiden rahoitus vaatii muutoksia erityisesti poikkeustilanteissa.

Saarikon mukaan hallitus alkaa maanantaina käydä läpi perustuslakivaliokunnan listaamia kohtia, jotka osoitetaan välittömästi muutettaviksi, jotta esitys voi edetä.

– Reformiministerit kokustavat ensi viikon alusta lähtien, jolloin käydään läpi virkakunnan kanssa sitä, mitkä lausunnon pääviestit ovat ja mitkä ovat velvoittavat muutokset. Tärkeä tieto on se, että eduskunta voi nämä muutokset tehdä, eli se tarkoittaa, että hallitus laatii vastineen sosiaali- ja terveysvaliokunnan työn tueksi. Ja tuon vastineen valmistelu on seuraava vaihe.

Saarikko on tyytyväinen siihen, että tilanne on merkittävästi toisenlainen kuin viime kesänä, jolloin perustuslakivaliokunta edellytti uutta hallituksen valmistelua. Se tarkoitti koko uudistuksen lykkääntymistä vuodella ja kokonaan uuden valinnanvapauslain kirjoittamista.

– Lausunnon johtopäätöksissä perustusvaliokunta toteaa, että viime kesäisestä perustuslakivaliokunnan lausunnosta uusi valinnanvapausesitys on kehittynyt parempaan suuntaan ja että tarvittavat muutokset eivät niiden merkittävyydestä huolimatta koske lain rakenteellisia ratkaisuja. Eli esitys on perusteiltaan myönteinen valinnanvapauden rakenteille.

Sen sijaan hallituksen valmistelun aikatauluun tai perustuslakivaliokunnan lausunnossa mainittuihin sisällöllisiin muutoksiin Saarikko ei ota kantaa.

– Minulla ei ole tässä kohtaa mahdollisuutta ottaa kantaa sisältöihin, koska lausunto on kokonaisuus, josta nyt haluan kuulla myös virkavalmistelijoiden arviot. Lausunto sisältää kohtia, jotka vaativat paljon työtä ja suhtaudun niihin vakavasti.

Myöskään maakuntavaalien aikatauluun Saarikko ei lausu mitään uutta.

– Ääneen on todettu jo useamman tahon voimin, että eduskunnan aikataulusta johtuen hallituksen alkuperäinen ajatus maakuntavaaleista lokakuun lopulla näyttää mahdottomalta.