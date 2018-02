Ministeri Saarikko: Naiset töihin täsmätoimilla – aika ei riitä tukijärjestelmän uudistamiseen tällä hallituskaudella

Ei tarvetta hallituspuolueiden osalta lähteä mielikuvapolitikointiin perhevapaauudistuksen tiimoilta. Ei kuulu tämän hallituksen ohjelmaan joka muuten on osoittautunut hyvin laadituksi, näkee kun vähän katsoo ympärilleen miten nopeasti on onnistuttu kääntämään talouden suunta,

työpaikkojen syntymisten kautta on jatkossa paremmat edellytykset kehittää tärkeäksi katsottuja yhteiskunnallisia toimia kansalaisten parhaaksi.

Nyt on oikeat puolueet hallituksessa, Siniset uutena on yllättänyt positiivisella otteella vastuunkantajana ja isänmaallisella jämäkyydellän.