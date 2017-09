Vammaisjärjestöjä huolettaa, ettei vammaisia itseään kuulla asumisen, henkilökohtaisen avun ja tulkkauksen kilpailutuksessa. Vammaisjärjestöt ovat tyytymättömiä ja kampanjoivat vammaispalvelujen irrottamiseksi hankintalain piiristä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo Lännen Medialle jakavansa huolen epäoikeudenmukaisista tilanteista, mutta torjuu, että kyse olisi hankintalain puutteista.

Sen sijaan Saarikko näkee puutteita tavassa, jolla kunnat ja kuntayhtymät kilpailuttavat vammaisten pitkäaikaisia ja välttämättömiä palveluja.

- Onko kunnissa ja kuntayhtymissä eli hankintojen toteuttajissa riittävästi oivallettu uuden lain henki tältä osalta, hän kysyy.

Hän pitää tärkeänä, että lakiin lisättiin "painokkain sanakääntein" palvelujen käyttäjien kuulemisen velvoite.



Vuoden 2007 hankintalain päivitykset tulivat voimaan tämän vuoden alussa. Saarikko oli viime syksynä valmistelun aikana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

- Siellä tuli voimakkaasti olo, että laki itsessään ei aina ole se ongelma. Ongelma on lain soveltaminen kuntatasolla ja hankintojen tekemisen osaaminen ja usein myös palvelujen sisällöstä vastaavan kunnan sosiaalitoimen ja hankintatoimen yhteisen kielen puuttuminen, Saarikko sanoo.



Vammaishuollon erityisasiantuntija Jaana Viemerö Kuntaliitosta sanoo, että vammaisia koskevien palvelujen kilpailutus on onnistunut vaihtelevasti. Vammaisjärjestöt kampanjoivat vammaispalvelujen irrottamiseksi hankintalain piiristä.

- Jossain on kuultu hyvin tarkkaan palvelujen käyttäjiä kuten Kuntaliitto ohjeistaa. Mutta on varmaan kokemuksia sellaisista, jotka ovat menneet huonosti. Uskon vahvasti, että pääsääntöisesti asiakkaita on pyritty kuulemaan ja kuultukin.

Hän arvioi, että kyse on osaamisen puutteesta ja virheistä uuden lain soveltamisessa.

- Kilpailutukset ovat niin monimutkaisia, että ammattitaito tulee valitettavasti vasta yrityksen ja erehdyksen kautta. Varsinkin pienissä kunnissa ne ovat todella haastavia, hän kertoo.