Ministeri Risikko puolustaa Merikarhun ulkomaalaista miehistöä: ”Meillä on rajalliset resurssit”

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) puolustaa Rajavartiolaitoksen päätöstä palkata Välimeren rajavalvontatehtäviin lähteneelle vartiolaiva Merikarhulle ulkomaalaista miehistöä.



Risikon mukaan kansainvälinen yhteistyö ja taakanjako ovat tarpeen, jotta myös kotimaassa saadaan kaikki alukset miehitettyä rajavartiohenkilöstöllä.



– Kyseessä ei ole se, etteikö Suomesta löytyisi tähän viranomaistehtävään pätevää henkilöstöä. Meillä on kuitenkin rajalliset resurssit ja velvoitteet pitää hoitaa kotimaassakin, Risikko sanoo.





Merenkulkijoiden ammattiliitot nostivat viime viikolla mekkalan siitä, että Välimerellä EU:n ulkorajoja valvovalle vartiolaiva Merikarhulle on palkattu ulkomaista miehistöä. Merimies-Unionin mukaan noin puolet 30 hengen miehistöstä on ulkomaalaisia.



Ministeri Risikon mukaan operaatiossa ei voida käyttää siviilihenkilöitä viranomaistehtävässä, joissa voidaan joutua esimerkiksi voimankäyttötilanteisiin tai käyttämään muita viranomaistoimivaltuuksia.



Hän painottaa, että kaikilla miehistön jäsenillä tulee olla toimivalta ja koulutus niihin tehtäviin ja tilanteisiin, joita operaatiossa tulee eteen ja joihin heidät viranomaisina velvoitetaan.



– Tehtävät voivat olla satojen ihmisten pelastamisesta merestä tai vaikkapa laittomaa maahantuloa järjestävien henkilöiden väkivallantekojen ehkäisyä, Risikko sanoo.





Merenkulkijoiden ammattiliitot ovat osoittaneet huolensa myös siitä, että Merikarhu on täynnä hyvin korkeaa sotateknologiaa, jota vain suomalaisten tulisi käsitellä.



Ministeri Risikon mukaan aluksella on tehty järjestelmien ja toimintojen osalta turvallisuusarviointi ja sen perusteella minimoitu mahdolliset operatiiviseen turvallisuuteen vaikuttavat riskit. Suomen turvallisuus ei hänen mukaansa vaarannu Euroopan unionin viranomaisten miehistössä olemisen vuoksi.



– Maahanmuuttokriisissä on kyse koko Euroopan ongelmasta, joten on luonnollista, että toimitaan monikansallisesti. Näin saadaan myös kustannukset jaettua, Risikko vastaa.





Frontex korvaa operaation kustannukset jäsenmaille



Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting myöntää, että ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaaminen saattaa olla laivalla tarpeen tietyissä tilanteissa.



– Jos tilanne on se, ettei Suomesta yksinkertaisesti löydy tarpeeksi sellaista henkilökuntaa, joka hallitsisi laivalla vaadittavat tehtävät, tai jota ei voida kouluttaa tehtävään tarpeeksi nopeasti, niin ei voi tehdä muuta kuin ottaa työntekijä sieltä, mistä löytyy, Zitting sanoo.



Hänen mielestään työntekijöille täytyisi kuitenkin maksaa sama määrä, kuin suomalaisellekin maksetaan samasta tehtävästä. Zitting kuitenkin myöntää, ettei Merimies-Unionin tehtävänä ole ajaa ulkomaalaisten rajavartioiden työehtoja.



– Mutta jos työntekijät ovat töissä Suomen lipun alla olevalla aluksella, niin kyllä meidän tehtäviimme kuuluu ottaa kantaa tämänkaltaisiin tapauksiin, Zitting sanoo.





Rajavartiolaitoksen esikunnan komentajakapteeni Mikko Simola kertoo, että ulkomaiset työntekijät työskentelevät Merikarhu-laivalla omilla kansallisilla ehdoillaan, eli maansa työlainsäädännön mukaan



– Suomikin maksaa aluksella olevien suomalaisten peruspalkat, kuten maksaisimme muutenkin. Frontex kuitenkin korvaa kaikille osallistuville jäsenmaille operaatiosta koituvat kustannukset, Simola sanoo.



Suomelle tulee hänen mukaansa resurssisäästöä, kun rajavartiolaitos saa pidettyä suomalaisia työntekijöitä kotimaassa turvaamassa maan omia rajoja.





Suomalainen vartiolaiva Merikarhu lähti lauantaina Välimerelle, jossa se osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin rajavalvontaoperaatioon.



Merikarhu on ensimmäinen sekamiehityksellä operoiva alus. Laivan matkassa on eri EU-maiden raja- ja merivartioviranomaisia Saksasta, Puolasta, Italiasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Romaniasta ja Kreikasta. Kaikilla operaatioon osallistuvilla rajavartijoilla on yhteiseurooppalainen rajavartiokoulutus.



Merikarhu toimii Suomen lipun alla suomalaisessa komennossa.