Ministeri Orpo: Talouskasvussa myös hallituksella on ansionsa – Nousua lähes 3 prosenttia, työllisyystavoite täyttymässä

Kun vertaa tilanteeseen hallituksen aloittaessa on sana "hienoinen" aika köykäinen. Helppoa on haukkua kikkailuksi kun ei ole rääpyä myöntää, että tilanne on paljon parempi kuin muutama vuosi sitten. Kaiken maailman passiiviset ihmiset joutaa töihin. Pessimistit eivät myöskään luo mitään uutta ja valittaa on helppoa - ei tarvi kuin haukkua.