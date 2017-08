Ministeri Orpo: Supolle löytyy rahaa, kunhan tiedustelulaki hyväksytään

Suojelupoliisille (supo) löytyy rahaa, jos ja kun uusi tiedustelulaki tulee voimaan. Näin toteaa valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) Lännen Medialle.

– Koska lakia ei vielä ole, määrärahaakaan ei ole budjettipohjaan kirjattu. Mikäli laki tulee voimaan, rahoitus hoidetaan kuntoon täydentävässä talousarvioesityksessä syksyllä tai lisätalousarviossa, Orpo toteaa.

Orpon mukaan valtiovarainministeriössä on tiedossa supon rahan tarve. Jos tiedustelulaki toteutuisi ensimerkiksi vuoden 2019 alusta, supo tarvitsisi rahaa jo ensi vuonna toimintojensa käynnistämiseen ja investointeihin.

Alkuunlähdön kertainvestointi olisi iso. Esimerkiksi siviilitiedustelun tietojärjestelmät, tietoliikennetiedustelun investoinnit ja muut hankinnat veisivät yhteensä 9,7 miljoonaa euroa.

Supon arvion mukaan rahantarve käynnistysvuodelle on yhteensä noin 12,5 miljoonaa euroa.

– Jokainen miljoona on paljon, mutta summat eivät ole tähtitieteellisiä. Hallituksella on poliittinen yhteisymmärrys tässä asiassa, koska haluamme vahvasti lait voimaan, Orpo vakuuttaa.

Pääministeri Juha Sipilä on todennut (STT 22.8.), että suojelupoliisi ei saa lisärahaa Turun terrori-iskun vuoksi. Hän ei myöskään luvannut (HS 22.8.) oleellisia resurssilisäyksiä budjettiriihessä, mutta totesi jatkotoimia pohdittavan tiiviisti.

– Supon määrärahoja lisättiin kehysriihessä. Oikeastaan supo on saanut, mitä on pyytänyt, ja sinne on lisätty suhteessa supon budjettiin merkittävät summat, hän totesi STT:lle.

Sipilä ei vastannut Lännen Median haastattelupyyntöihin. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari ei myöskään ollut valmis kommentoimaan määräraha-asiaa.

Lakiehdotusten lausuntokierros päättyi kesäkuussa, ja sen satoa vedetään yhteen elokuun aikana. Sen jälkeen sisäministeriö tekee esitykseen tarvittavia muutoksia.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys etenisi eduskuntaan syksyn aikana. Turun terrori-iskun jälkeen tiedustelulain kiirehtiminen on noussut keskusteluun.