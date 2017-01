Ministeri Orpo liikenneverkkoehdotuksesta: Vasta selvitys, nyt alkaa työ

Kokoomuksen puheenjohtajan ja valtiovarainministerin Petteri Orpon mukaan liikenne- ja viestintäministeriön liikenneverkkoselvitys on vasta yksi malli, jonka pohjalta liikenneverkon päivitystä voi alkaa suunnitella. Hänen mukaansa uudistushalua pitää kuitenkin olla.



– Tällä tutustumisella emme ole saaneet varmuutta, että näillä esitetyillä keinoilla päästäisiin tavoitteisiin, joilla tiet turvattaisiin tulevaisuudessa eivätkä maksut nousi. Tämä on vasta yksi selvitys ja yksi malli, joka tulee hallituksen arvioitavaksi, hän lisäsi.



Orpo painotti torstaina, että valtiovarainministeriössä ei olla valmistelemassa autoveron poistoa tai muita verohuojennuksia, joita liikenneverkkoselvityksessä esitettiin.



Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi torstaina laajan liikenneverkkoselvityksensä, jonka mukaan valtion tieverkko siirrettäisiin uudelle liikenneverkkoyhtiölle.



Käyttäjät maksaisivat alkuvaiheessa aikaan perustuvia käyttömaksuja uudelle yhtiölle. Myöhemmin mukaan tulisivat myös kilometripohjaisia maksujärjestelmiä, joiden käyttöönotto perustuisi auton seurantaan. Tämä edellyttäisi kuitenkin käyttäjän suostumusta.



– Periaatteena olisi, että kaikki maksaisivat jotain, ministeri Anne Berner sanoi tiedotustilaisuudessa.



Esityksen mukaan tiemaksujen vastineena autovero poistuisi ja polttoaineveroa sekä ajoneuvoveroa alennettaisiin. Veroalennusten kokonaisarvo olisi 1,6 miljardia euroa. Uusi yhtiö aloittaisi toimintansa jo ensi vuoden alussa.



Hallituspuolue perussuomalaisten varapuheenjohtaja, puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) totesi nopeasti tiedotustilaisuuden jälkeen blogissaan, ettei Perussuomalaiset tue väylien yhtiöittämistä eikä ajoneuvoveron poistamista.



Berner totesi torstain tiedotustilaisuudessa, että mallista pitäisi saada päätettyä kevään kehysriihen yhteydessä. Uusi malli halutaan Bernerin mukaan astumaan voimaan ennen maakuntauudistusta, minkä vuoksi aikataulu on tiukka.



Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) arvioi, että nyt tehdystä selvityksestä voidaan soveltaa osia.



– Ratkaisuun voidaan päästä tämän kevään aikana, jos meillä löytyy poliittinen yhteisymmärrys, Mykkänen toteaa.