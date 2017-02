Ministeri Niinistöllä edelleen puolustusvaliokunnan pj:n luottamus - KRP tutkii ohjeistusta

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) sanoo Lännen Medialle, ettei puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) ole menettänyt luottamustaan kaksoiskansalaisuuskohussa. Ministeri Niinistö on kiistänyt voimakkaasti arvostellen Ylen tiedot siitä, että Puolustusvoimat olisi rajoittanut Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten työhönottoa tai koulutusta.



Puolustusvoimien oma selvitys on nostanut Kainuun prikaatin tapauksen lisäksi esiin toisen epäilyksen virheellisestä ohjeistuksesta. Sen tutkinta on aloitettu, ja siihen osallistuu myös Keskusrikospoliisi.



– Minulla ei ole tiedossani mitään sellaista, joka merkitsisi sitä, että puolustusministerin toiminnassa olisi moitittavaa, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kanerva kommentoi.



Kanerva kuuli Puolustusvoimien tiedotteesta KRP:n tutkinnasta Lännen Medialta.



Puolustusvoimat lähti selvittämään tapausta, jonka mukaan Kainuun prikaatissa varusmiehille oli tammikuussa virheellisesti suullisesti ja esitysaineistossa kerrottu, että lennokkijärjestelmän koulutukseen ei oteta kaksoiskansalaisia.



Selvityksen yhteydessä on tullut esiin epäilys toisesta tapauksesta, jossa on mahdollisesti annettu virheellistä ohjeistusta. Epäilty tapaus koskisi hyvin rajattua joukkoa varusmiehiä.



Puolustusvoimat korostaa, että kumpikaan tapauksista ei edusta Puolustusvoimien yleistä linjaa eikä virallista ohjeistusta.



Kaksoiskansalaisuuteen liittyvä lakivalmistelu on aloitettu sekä puolustus- että sisäministeriöissä. Tavoitteena on, että Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin sekä niihin johtaviin opintoihin voitaisiin pääsääntöisesti nimittää vain Suomen kansalainen eikä kaksoiskansalainen. Hallituksen esitys tulisi eduskuntaan syksyllä.



– Kaksoiskansalaisuudesta aiheutuvien seurausvaikutusten arviointi on tarpeen. Kun asia on selvitetty, asianomaiset säädösvalmistelut ovat vuorossa. En näe tässä dramatiikkaa. Kokonaisuus on laajempi, sillä siihen kuuluvat myös esimerkiksi ulkomaalaisten kiinteistökauppojen vaikutus ja tiedustelun edellytykset. Asia on syytä haravoida läpi myös muissa ministeriöissä, Kanerva toteaa.