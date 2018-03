Ministeri Niinistö kriisinhallintaoperaatioista: Paineita on vähän joka suuntaan

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mielestä Suomen pitää arvioida osallistumistaan kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

Henkilöstön jaksaminen on Niinistön mukaan kovilla, koska puolustusvoimissa on tehty isoja leikkauksia, mutta toisaalta Suomi on joutunut panostamaan valmiuteensa Krimin valtauksen jälkeen.

- Ennen kuin aletaan ylimitoitetusti lisäämään johonkin operaatioon, pitää muistaa kansallinen puolustus, Niinistö sanoi STT:lle Brysselissä.

Hän ei halua mainita mitään operaatiota nimeltä, mutta sanoo, että "paineita on vähän joka suuntaan".

Harkinnassa on ainakin joukkojen kasvattaminen Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa kuten Yhdysvallat on pyytänyt. Suomi on lähettänyt operaatioon noin 30 sotilasta.

Irakissa Suomella on satakunta sotilasta. YK:n Unifil-operaatiossa Libanonissa Suomen kokonaisvahvuus on tällä hetkellä 340, mutta ensi vuoden alusta määrä on pienenemässä 200 sotilaaseen.

Itä-Ukrainan rauhanturvaoperaatio ei Niinistön mukaan ole toteutumassa aivan lähitulevaisuudessa.

Niinistö nosti kansallisen puolustuksen ensisijaisuuden esiin myös maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina.

Hallitus valmistautuu parasta aikaa kevään kehysriiheen.