Ministeri Mykkänen: Syyriassa vielä pitkään enemmän tarvetta avulle kuin mitä meillä on tarjota

Syyriassa on vielä pitkään enemmän tarvetta avulle kuin se, mitä me kykenemme tarjoamaan, sanoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok).



Mykkäsen mukaan Syyria-kokouksen yksi tärkeimmistä kysymyksistä on se, miten kansainvälinen yhteisö käyttää Syyrialle kohdistetut rahat. Hän itse vaati rahoitukselta erityisesti tehokkuutta.



Kai Mykkänen puhui tiistaina Helsingissä Suomen isännöimässä Syyria-kokouksessa. Kokouksen tarkoituksena on kertoa humanitaarisen avun koordinoimisesta Syyrian sodan uhreille, pakolaisia vastaanottaville naapurimaille sekä maan jälleenrakentamiseen.







Tilaisuuden avannut pääministeri Juha Sipilä (kesk.) painotti koko kansainvälisen yhteisön vastuuta Syyrian tilanteesta ja vakuutti, että Suomi on sitoutunut auttamaan Syyriaa myös tulevaisuudessa.



YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n johtaja Filippo Grandi muistutti, että vaikka rauhanneuvotteluissa edistyttäisiin ja Eurooppaan saapuvien syyrialaisten pakolaisten määrä laskeekin, ei avun tarve ole ohi vielä pitkään aikaan.



Grandi ei myöskään sulkenut pois mahdollisuutta, että pakolaisten määrä kasvaisi tulevaisuudessa.



Kuudetta vuotta jatkuneessa Syyrian sodassa on kuollut satojatuhansia ihmisiä, ja miljoonat ovat joutuneet pakenemaan naapurimaihin.







– Toista kuudetta vuotta ei voi tulla. Puolet lapsista ei pysty käymään koulua säännöllisesti. Jo yksikin vuosi, jona lapsi ei pääse kouluun, vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa merkittävästi, ministeri Mykkänen sanoi.



Hän myös muistutti, että vaikka Euroopassa pakolaiset mielletään vain nuoriksi miehiksi, on suurin osa heistä kuitenkin Syyrian naapurimaihin paenneita naisia ja lapsia.



Suomi on kertonut kiinnittävänsä Helsingin Syyria-kokouksessa erityisesti huomiota koulutukseen sekä naisten ja tyttöjen sekä muiden haavoittuvimpien ryhmien asemaan.



Helsingissä järjestettyyn Syyria-kokoukseen osallistui myös Syyrian naapurimaiden ja kansalaisjärjestöjen edustajia.