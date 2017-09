Ministeri Mattila Oriolan lääkejakelun ongelmista: Vika on korjattava ensin, sitten katsotaan tarvitaanko muutoksia viranomaistehtäviin

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) luottaa siihen, että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käy läpi Oriolan lääkejakelun ongelmat. Hänen mukaansa ensin on tärkeintä korjata se, mikä on vialla. Sen jälkeen ministeri odottaa tietoja siitä, johtuiko häiriö vain siirtymästä, tarvitaanko lakimuutoksia tai muutoksia esimerkiksi viranomaistehtäviin.

- Luotan tässäkin toimivaltaiseen viranomaiseen, mutta varmasti sitten kuulen asiasta. Odotan, että he indikoivat, tarvitaanko jotain muutoksia viranomaistehtäviin tai muuhun vastaavaan, Mattila sanoi STT:lle.

Tilanne on Mattilan saamien tietojen mukaan korjaantunut hyvin ja jakelu on miltei kunnossa, muttei ihan.

- Fimea on hoitanut asiaa ja antanut vahvan viestin siitä, että lääkkeet eivät lopu jakeluongelmien takia. Meillä on varajärjestelmä, joka on nyt valitettavasti otettu käyttöön, mutta joka onneksi on osoittanut toimivuutensa. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriö luottaa toimivaltaiseen viranomaiseen ja sen viestintään. Tärkeintä on se, että lääkeketjut ovat saumattomat.