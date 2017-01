Ministeri Lintilä: Paikalliseen sopimiseen palataan jälleen

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että paikallinen sopiminen on työlistan kärkipäässä, kun hallitus keskustelee työmarkkinajärjestöjen kanssa lähiaikoina.



–Nyt tehdään selvitystyötä, että osapuolten välillä voitaisiin paikallista sopimista edistää, Lintilä sanoi politiikan toimittajien tilaisuudessa tiistaina.



Paikallisessa sopimisessa ei edetty kiky-neuvottelujen yhteydessä, koska Suomen Yrittäjät ei voinut hyväksyä viime keväänä tehtyä kompromissiesitystä. Yrittäjille ei sopinut se, että vain liittoon kuuluvat työntekijät olisivat voineet neuvotella paikallisia sopimuksia.



Elinkeinoministeriössä on Lintilän mukaan parhaillaan valmisteilla voimakkaita toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Hallitus tavoittelee 72 prosentin työllisyysastetta, mitä ei tulla nykytoimin saavuttamaan. Lintilä ei täsmentänyt minkälaisia toimia ministeriössä työllisyyden parantamiseksi valmistellaan.



Lintilä vakuutti hallituksen yksimielisyyttä, kun julkisuudessa on katsottu valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) ja Lintilän olevan eri linjoilla leikkausten tarpeellisuudesta. Orpon mukaan tarvitaan jopa 1–2 miljardin euron leikkaukset, jos hallituksen työllisyystavoite ei täyty.



–Ei olla ministeri Orpon kanssa eri linjoilla. Jos mennään näillä spekseillä, niin ei olla työllisyydessä oikeassa kokoluokassa.



Lintilä kuitenkin sanoi edelleen haluavansa uskoa parempiin kasvulukuihin kuin valtiovarainministeriön ennusteet näyttävät. Näkemys perustuu heikkoihin virtauksiin, joihin Lintilä on viime viikkoina törmännyt.



Kevään puolivälineuvotteluihin elinkeinoministeriö valmistelee myös pakettia innovaatioketjun vahvistamiseksi.



–Nyt suunnitellaan kasvupulssia nousevalle taloustilanteelle.



Kiinalaisilla lisää hankkeita



Lintilän kokemusten mukaan ulkomainen raha hakee parhaillaan Suomesta sijoituskohteita. Kyseessä on kiinalaisten sekä muiden maiden yritykset. Lintilän mukaan on hyvä, että Suomeen saadaan parhaillaan Euroopan viidenneksi eniten kiinalaisia investointeja.



Suomalaisten kannattaa Lintilän mukaan muistaa, että kiinalaiset ostivat pari vuotta sitten konkurssikypsän Volvon Ruotsista ja nyt yritys menestyy ja on tarvinnut 2000 työntekijää lisää.



Terrafamesta ehkä tietoa jo tässä kuussa



Lintilä oli hyvin optimistinen uuden yksityisen sijoittajan löytymiseen kaivosyhtiö Terrafameen. Valtio käy neuvotteluja koko ajan.



–Toivon, että jo tässä kuussa voidaan informoida lisää. Uskon ja luotan lähiaikojen ratkaisuihin.



Lintilä painotti olevansa hyvin tyytyväinen kaivostoiminnan nykytilaan Sotkamossa.



–Uskon, että se on verrattain terve yritys sekä ympäristön että tuotannon osalta lyhyellä aikajänteellä.