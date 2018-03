Ministeri Grahn-Laasonen haluaa ehkäistä kiusaamista jo päiväkodissa

Kiusaaminen on vähentynyt suomalaiskouluissa viime vuosina, mutta sen ehkäisemiseksi tarvitaan edelleen uusia keinoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen huomauttaa, että keinojen tehokkuutta on pohdittava, koska kiusaamisen vähentymisen tahti on hidastunut.

Pirhonen johti työryhmää, joka julkisti perjantaina raportin kiusaamisen ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Pirhosen mukaan koulukiusaamisen vastaisen työn pitää olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä lasten ja nuorten arjessa tapahtuvaa toimintaa.

- Menetelmät eivät toimi, jos niihin ei sitouduta. Sitoutuminen taas edellyttää johtajuutta ja yhteisöllistä toimintakulttuuria, Pirhonen kertoi STT:lle.

Lisäksi hän muistutti, että oppilaita ja opiskelijoita on kuultava ja heille on annettava mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Raportissa työryhmä ehdottikin, että opettajien täydennyskoulutusta tulisi suunnata koulukiusaamisen ehkäisyyn ja ryhmän hallinnan taitoihin, sillä kiusaaminen on ryhmäilmiö. Kaikkiaan työryhmä toivoi kiusaamiseen puuttumista yhdenmukaistettavan niin, että esimerkiksi kiusaamistilanteiden selvittämisestä laaditaan yhtenäistävä ohjeistus.

Tarkennuksia lainsäädäntöön

Raportin vastaanottanut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) korosti, että asiaan olisi puututtava jo päiväkodeissa.

- Tutkijat puhuvat yhdellä suulla, että jo varhaiskasvatuksessa aloitettu ennaltaehkäisevä työ vähentää ongelmien syntymisen todennäköisyyttä, Grahn-Laasonen sanoi tiedotteessa.

Työryhmä esitti, että varhaiskasvatuslakiin kirjattaisiin suoraan, että lasta tulee suojata kiusaamiselta, väkivallalta ja muulta häirinnältä.

Raportissa ehdotettiin myös muita tarkennuksia lainsäädäntöön. Esimerkiksi peruskoulua, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevia lakeja tulisi tarkentaa kirjaamalla oppilaille ja opiskelijoille velvollisuus käyttäytyä muita kiusaamatta, kun nykyisellään lait vaativat heiltä asiallista käyttäytymistä.