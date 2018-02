Ministeri: Ei helpotuksia työperäiselle maahanmuutolle, vaarana palkkaehtojen polkeminen

Työministeri Jari Lindström (sin.) ei aio ryhtyä helpottamaan EU-alueen ulkopuolelta tulevaa työvoiman hankintaa, vaikka sellainen hallitusohjelman mukaan olisi mahdollista.

– Aveissa (aluehallintovirastot) ei ole riittäviä resursseja valvoa työehtoja. Jos tarveharkinta avattaisiin kokonaan, aiheutettaisiin enemmän ongelmia kuin hyötyjä, halpatyö ja harmaa työ lisääntyisivät, sanoo Lindström.

Hallitusohjelmassa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevaa työperäistä maahanmuuttoa linjattiin niin, että tarveharkintaa voidaan lieventää kun se on työllisyyden kannalta perusteltua. Sitä on asiantuntijatyön osalta helpotettu, mutta suorittavan työn osalta tarveharkinta on edelleen voimassa.

Nopeasti kasvava matkailuelinkeino ja myös hoiva-ala valittavat koko ajan työvoimapulaa. Esimerkiksi Lapissa on jatkuvasti avoimia työpaikkoja tarjoilijoille, kokeille ja myyjille. Samaan aikaan työttömiä työnhakijoita on Lapissa yli 11 000.

– Ykkösasia on, että omille työttömille saadaan töitä, sanoo Lindström.

Työministerin mielestä matkailuelinkeinon pitäisi EU:n ulkopuolelle vilkuilun sijaan ottaa oppia siitä, miten telakat ja autoteollisuus ovat hoitaneet rekrytointinsa.

– Pitäisi huolehtia asumisesta ja huolehtia uudelleen koulutuksesta. Tarvitaan muuntokoulutusta. Sellaista voisi ajatella matkailuun rakennusalalla tehtyjen kokeilujen tapaan, sanoo työministeri.