Ministeri Berner vartioimattomista tasoristeyksistä: "Raha on ollut rajallista"

Varhain torstaiaamuna Raaseporissa tapahtuneessa tasoristeysonnettomuudessa menehtyi neljä, ja loukkaantui vakavasti neljä ihmistä.

Leksvallintiellä tapahtunut junan ja ajoneuvon törmäys sattui tasoristeyksessä, joka on vartioimaton. Onnettomuuspaikalla olleen Lännen Median toimittajan Rami Niemisen mukaan risteyksessä oli ainoastaan varoitusmerkit, mutta ei varoituslaitteita kuten puomia tai vilkkuja.

Liikenneministeri Anne Bernerin mukaan tämä ei ole Suomessa poikkeuksellista.

- Vartioimattomia tasoristeyksiä on Suomessa vielä huomattava määrä. Haaste näiden risteyksien äärellä on se, että niitä on systemaattisesti pyritty poistamaan, mutta ei vielä tarpeeksi.

Bernerin mukaan vuonna 1975 tasoristeyksiä oli vielä 8 000, kun nyt niitä on kaikkiaan 3200, joista vartioimattomia 2500. Berner on myös sitä mieltä, että tehokkain tapa edistää liikenneturvallisuutta on aidosti poistaa vartioimattomia tasoristeyksiä.

Onko tasoristeyksien turvallisuuteen siis tulossa lisärahaa?

- Raha on ollut rajallista. En osaa sanoa vielä, tuleeko tasoristeyksille lisärahaa seuraavien vuosien budjeteissa. Mutta parhaillaan käynnissä oleva liikenneviraston toimenpidesuunnitelma rytmittää tätä asiaa, ja jatkuvasti seuraamme ja tarkennamme sitä, tarvitaanko jatkossa enemmän rahaa.

Bernerin mukaan Liikennevirastossa käytetään vuosittain 7-14 miljoonaa euroa tasoristeysten poistamiseen. Viime vuonna on myös tehty tasoristeysten toimenpidesuunnitelma vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on muun muassa edistää tasoristeysten poistamista.

- Lisäksi pyritään katsomaan, että saadaan otettua käyttöön varoituslaitteita, parannettua näkyvyyttä ja valaistusta sekä ohjeistusta näiden risteysten osalta. Katsotaan myös koko ajan, että ollaan rautateiden turvallisuusääntelyyn liittyvissä kysymyksissä ajan tasalla.

Bernerin mukaan ohjelma siis on jo käytössä ja sitä viedään koko ajan eteenpäin, mutta paljon on vielä tehtävää. Tasoristeyksiin pitää esimerkiksi saada käyttöön riittävästi varoittavaa teknologiaa, kuten vilkkuja, kelloja ja valoja. Myös digitaalista teknologiaa pyritään hyödyntämään aiempaa tehokkaammin.

- Digitaalisen teknologian avulla pystyään paikantamalla ja paikannustietoja hyödyntämällä tuottamaan tietoa junaan siitä, että reitillä on esteitä tai että lähestyvä ajoneuvo on tulossa tasoristeykseen. Samat tiedot pitäisi saada myös ajoneuvoihin.

- Kyllä tasoristeysten turvallisuus on koko ajan parantunut, mutta se ei tietenkään ole riittävällä tasolla, Berner summaa.