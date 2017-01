Ministeri Berner puhui turhasta sääntelystä: "WhatsAppia ei olisi koskaan voitu keksiä Suomessa"

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan Suomessa tarvitaan viranomaisympäristö, joka ei estä innovatiivisuutta. Suomen mahdollisuuksia estävää sääntelyä löytyy hänen mukaansa monelta eri sektorilta



– Etenkin viestintäsektorilla on paljon sellaista regulaatiota, joka on estänyt esimerkiksi sen, että Suomessa olisi koskaan voitu keksiä WhatsAppia, Berner sanoo.



Ministeri Anne Berner puhui torstaina Strategia 17- seminaarissa Finlandia-talolla muutama päivä sen jälkeen, kun hänen suunnitelmansa liikenneverkon uudistuksista olivat kariutuneet. Berner esitti viime viikolla valtion väyläyhtiön perustamista, autoveron poistamista ja polttoaineveron laskemista.



Berner antoikin Liikennekaaren esimerkiksi hankkeesta, jonka tarkoituksena on juuri turhan sääntelyn purkaminen.





Lainsäätäjien on Bernerin mukaan mahdollista vaikuttaa siihen, että digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet otetaan Suomessakin käyttöön.



– Byrokratialla kampittamisen sijaan viranomaisten tulee aktiivisesti edistää uusien palvelumuotojen leviämistä ja tukea uutta yrittäjyyttä, Berner sanoi.



Hän viittasikin Viroon malliesimerkkinä tästä.



– Meillä on mahdollisuus olla ensimmäinen maa maailmassa, jossa liikennesektorin uudistuminen toteutetaan kaikki liikenneyhteydet kattavana kokonaisuutena.





Liikenneverkossa yksi kompastuskivi muiden joukossa oli Bernerin esitys, jonka mukaan tieverkon käytöstä voitaisiin laskuttaa ajettujen kilometrien perusteella.



Kritiikkiä nousi etenkin siitä, miten autoilijoiden seurantajärjestelmä vähentäisi yksityisyydensuojaa.



Bernerin mukaan viranomaisille jäisi digitaalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestäkin huolimatta keinoja varmistaa kansalaisten kuluttajansuojan toteutuminen.





Datan hyödyntämisen vastapainona on hänen mukaansa datan tietoturvallinen käsittely sekä yksityisyydensuojan kunnioittaminen.



– Tiedon hyödyntäminen ja data ovat digitalisaation polttovoima sekä ratkaisu parempiin palveluihin. Tämä ei ole ”joko tai” –kysymys.



Bernerin mukaan tiedon avaaminen tarvitsee vain uutta ja järkevää sääntelyä.



Hän myös korosti puheenvuorossaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tärkeyttä, jotta Suomen kilpailukyky saadaan säilytettyä.