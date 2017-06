Minipossun omistajille voi olla luvassa tuhansien eurojen lasku, jos maa- ja metsätalousministeriön suunnittelema asetus tulee voimaan sellaisenaan.

Valmisteilla olevassa asetuksessa aiotaan tiukentaa sikojen aitausten vaatimuksia. Jatkossa sioilla pitäisi olla joko kaksi aitaa, joista toisen pitäisi olla kaksimetrinen verkkoaita, tai yksi sähköaita. Asetus koskisi jokaista sianpitäjää lemmikkipossujen omistajista lähtien.

Aitausvaatimuksia tiukennetaan afrikkalaisen sikaruton uhan vuoksi. Afrikkalainen sikarutto on herkästi leviävä verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa hoito- tai parannuskeinoa. Sitä on löydetty Venäjältä ja Virosta, ja Suomeen leviämisen uhka on kasvanut. Maa- ja metsätalousministeriö haluaa asetuksella minimoida sen vaaran, että sikarutto leviäisi esimerkiksi ruoaksi kasvatettaviin sikoihin.



Suomen Minipossuyhdistys ry:ssä toimiva muhoslainen Marjo Saarimaa on huolissaan lemmikkipossujen hyvinvoinnista, jos asetus tulee voimaan. Uudet aidat voivat nimittäin tulla harrastajille todella kalliiksi. Saarimaalla on viisi minipossua, jotka asustavat aitauksessa pihalla.

– Ei olla edes uskallettu vielä laskea, kuinka paljon sille tulee hintaa. Kyllä varmaan menee kymppitonniin, Saarimaa arvioi.

Sianlihan tuottajat saavat avustusta aitausten uusimiseen, mutta harrastajat joutuvat pulittamaan ne omasta kukkarostaan.

