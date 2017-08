Antero Säämäelle oli naimisiin mennessään selvää, että hän ei halua lapsia. Hänelle tehtiin sterilisaation 34-vuotiaana, vain pari kuukautta ennen häitä.

– Minä ja vaimoni emme jaksa lastenhoitoa ja kasvatusta. Haluamme olla rauhassa kotona. Olemme molemmat monilapsisista perheistä, Säämäki sanoo.

Nyt, 17 vuotta myöhemmin, päätös tuntuu edelleen oikealta.

Säämäki arvostelee Suomen sterilointiholhousta, mikä on muihin Pohjoismaihin verrattuna perusteltua. Suomessa sterilisaation voi saada vasta 30 vuotta täyttänyt, kun muissa Pohjoismaissa vastaava ikä on 25. Vaihtoehtoinen keino on hankkia kolme lasta.

Säämäen maaliskuussa alulle panemassa kansalaisaloitteessa vaadittava lapsiluku halutaan laskea kahteen ja sterilisaation ikäraja 25 vuoteen. Reilun kuukauden päästä umpeutuva kansalaisaloite on saanut vain pari tuhatta allekirjoitusta, mikä yllätti Säämäen.

– Ajattelin 50 000 kannatuksen olevan vaikea saavuttaa, mutta uskoin asian nousevan ainakin yleiseen keskusteluun. Ilmeisesti suuri osa mediasta, poliitikoista ja kansasta on välinpitämättömiä asialle, koska sosiaalisessa mediassa ei ole tullut edes paljoa vastaväitteitä, Säämäki sanoo.

Sterilisaation ikärajan alentamista kannatetaan osassa puolueita ja järjestöjä. Piraattipuolue kirjasi keväällä puolueohjelmaansa, että sterilisaatio pitäisi sallia 18 vuotta täyttäneille.

– Kyse on puhtaasti siitä, että täysi-ikäisellä ihmisellä pitäisi olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, Piraattipuolueen puheenjohtaja Johanna Purojärvi sanoo.

– Ei mitään muutakaan lainsäädäntöä tehdä katumusperusteella. Sterilisaatio on omituinen poikkeus, hän jatkaa.