Minä ja Kaleva – kerro oma tarinasi suhteestasi lehteen

Kaleva on kertonut lukijoilleen tärkeimmät uutiset jo reilusti yli sata vuotta. Tuona aikana lehdestä on tullut monelle ihmiselle osa jokapäiväistä elämää. Samalla lehden rinnalle on tullut digitaalisia palveluita, jotka tarjoavat käyttäjille tietoa, huvia ja hyötyä.

Kaleva haluaa nyt Kalevan päivän kunniaksi kerätä kertomuksia lukijoiden suhteesta lehteen.

Jos Kaleva tuo sinulle muistoja menneestä tai se liittyy olennaisesti nykyelämääsi, kerro siitä meille. Kokoamme kertomuksista jutun.



Voit kertoa tarinasi alla olevaan lomakkeeseen. Voit myös lähettää aiheesta kuvan numeroon 13 222 tai verkkolomakkeella. Mainitse kuvan viestiosassa minäjakaleva.

Tekstit voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen minajakaleva@kaleva.fi.

Paperinenkin tarina kelpaa vallan mainiosti. Niitä voi lähettää osoitteeseen Kaleva365 Oy, PL 170, 90401 Oulu. Laitathan kuoreen merkinnän Minä ja Kaleva.

Kaleva on vahvasti läsnä sosiaalisen median kanavissa. Kuvallisia kertomuksia voikin lähettää Instagramissa hashatagilla #minäjakaleva.

Kalevan päivän ja sanomalehtiviikon myötä eKaleva on auki kaikille lukijoille sunnuntaista 10.9. perjantaihin 15.9.

Tarinoita voi lähettää 24.9. saakka. Palkintoina on vuoden tilaus Kalevaa sekä tuotepalkintoja.