Milloin voi puuttua, jos vanhempi karjuu lapselle?

Milloin sivullisen on sopivaa puuttua tilanteeseen, jossa vanhempi karjuu lapselle, MLL:n auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki?



– Jos lapsen fyysinen turvallisuus on uhattuna, tilanteeseen pitää aina puuttua.



– Jos kuitenkin näet ohimennen tilanteen, jossa vanhempi huutaa rajusti lapselle, kannattaa miettiä realistisia vaikutusmahdollisuuksia. Yksittäisessä tilanteessa ei voi tietää, onko huutaminen satunnaista vai jatkuvaa.



– Usein huutamisen taustalla on itseensä väsynyt ja uupunut vanhempi, jonka on vaikea nähdä lapsen näkökulmaa. Tukea tarvittaisiin, mutta sivusta sekaantuminen yksittäiseen tilanteeseen ei välttämättä auta.

Kuinka tilanteeseen voi tarvittaessa puuttua?



– Mieti lapsen etua eli sitä, miten vanhempi rauhoittuu parhaiten. Julkinen ojentaminen tuottaa harvoin haluttua lopputulosta.



– Yritä lempeästi ja rauhallisesti saada lapsen näkökulma ja tunteet aikuisen tietoisuuteen. Voit sanoa esimerkiksi, että ”Nyt taitaa pieni olla jo aika peloissaan”.



– Tai voit kiinnittää huomion lapseen ja antaa hänelle rohkaisevan hymyn tai pari lempeää sanaa. Jotkut vanhemmat voi pysäyttää se, että joku ulkopuolinen vain katsoo hellästi lapseen.

Entä jos huutoa kuuluu toistuvasti esimerkiksi naapurista?



– Jos lapsen voinnista herää huoli, yritä jutella vanhemman kanssa rauhallisesti. Voit sanoa vaikka, että ”Kuulin, että teillä oli aika kova riita. Onko jotakin, jota voisin tehdä tai voisinko jotenkin auttaa? Huuto voi olla lapselle pelottavaa.”



– Myös hyvää palautetta voisi joskus antaa. Pienten lasten vanhemmat saavat valitettavan vähän palautetta silloin, kun hoitavat tilanteet hyvin.



– Kun vanhempi pysyy lujana mutta lempeänä ja rauhallisena esimerkiksi lapsen karkkihyllyraivareissa, voisi hyvin todeta, että ”Hoidit tilanteen hienosti.”