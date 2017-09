Miksi vaarallisena pidettävä elinkautisvanki vapautetaan? - "Kaikki vapautuvat joskus"

Helsingin hovioikeus on päättänyt päästää paloittelumurhasta elinkautiseen tuomitun Lucrezia Francesca Pandora Buttin ehdonalaiseen vapauteen. Gladiaattorit-tv-ohjelmasta tuttu Butt, aiemmalta nimeltään Virpi Butt, on suorittanut vankeusrangaistustaan yli 14 vuotta. Buttin ja tämän miesystävän tekemät huomattavan raa'at henkirikokset herättivät 2000-luvun alussa paljon huomiota.

Butt pääsee vapauteen, vaikka hänet on todettu vaaralliseksi. Oikeuspsykiatrisen kokonaisarvioinnin mukaan Buttilla on suuri riski syyllistyä uudelleen väkivaltarikokseen. Buttin ehdonalaiseen vapauteen pääseminen on myös vastoin Rikosseuraamuslaitoksen lausuntoa.

Suomessa käytännössä kaikki elinkautisvangit vapautuvat joskus, sanoo erityisasiantuntija Sami Peltovuoma Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusosastolta

- Ei voi lähteä siitä, että joku suljettaisiin oikeasti loppuelämäkseen vankilaan. Se ei kuulu oikeusjärjestelmäämme.

Peltovuoman mukaan hovioikeus ottaa tämän takia todennäköisesti harkinnassaan huomioon myös sen, mikä on tästä näkökulmasta turvallisin ja sujuvin tapa vapauttaa vanki.

- Vaarallisuusarvion noudattaminen tai siihen tukeutuminen ei ole ehdotonta. Se näkyy tässäkin hovioikeuden päätöksessä. Harkinnassa otetaan huomioon paljon muitakin asioita.



Rikosseuraamuslaitos vastusti lausunnossaan Buttin vapautusta. Peltovuoman mukaan laitoksen kannan kokonaisharkinnassa painavat muutkin syyt kuin vaarallisuusarvio.

- Pyydämme lausuntoja ja tietoja esimerkiksi vankilasta. Laadimme huolellisen oman arvion, jossa toki huomioidaan vaarallisuusarvion tulos, Peltovuoma sanoo.

Vankien ehdonalaisvalvonnasta vastaa Rikosseuraamuslaitos. Peltovuoma korostaa, että vaaralliseksi todettujen vankien vapauttamissuunnitelmissa huomioidaan tiedossa olevat riskit.

- Jokaiselle tämän tyyppiselle vangille laaditaan sen tyyppinen runko ehdonalaisen valvontaan, että se tukee siviiliin palaamista. Monesta tekijästä riippuen määritellään, miten usein tapaamisia valvojan kanssa on. Niihin voi liittää myös erityisiä kuntouttavia toimenpiteitä.

Lain mukaan aikuisen täytyy suorittaa elinkautista tuomiota vähintään 12 vuotta. Sen jälkeen Helsingin hovioikeus voi anomuksesta päättää vangin päästämisestä ehdonalaiseen vapauteen.

Viime vuonna hovioikeuden päätöksellä ehdonalaiseen pääsi 13 elinkautisvankia, kertovat Rikosseuraamuslaitoksen tilastot. Hovioikeuden ehdonalaiseen päästämien elinkautisvankien määrä on kasvanut tasaisesti tällä vuosikymmenellä, kun huippuvuonna 2015 ehdonalaiseen pääsi 16 elinkautisvankia.

2010-luvulla elinkautista tuomiota on istuttu kesimäärin noin 14 vuotta. Vuonna 2012 tilastossa on piikki, koska silloin pääsi vapaaksi toistaiseksi pisimpään elinkautistuomiota istunut mies 22 vuoden jälkeen.