Miksi Oulun keskustan poliisiaseman edessä on rivi betoniporsaita?

Oulun keskustassa liikkuvat ovat kiinnittäneet huomiota betoniporsasrivistöön Oulun keskustan poliisiaseman edustalla Saaristonkadun ja Kirkkokadun kulmassa, jonne poliisiaseman lupapalvelut, löytötavaratoimisto ja palvelupäivystys muuttivat keväällä Rata-aukiolta.

Miksi Oulun keskustan poliisiaseman eteen on laitettu rivi betoniporsaita, Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Timo Saarela?

– On poliisin yleinen käytäntö, että toimipaikat suojataan. Se, miten tämä tapahtuu, on aina tapauskohtaista. Saaristonkadun ja Kirkkokadun kulmaan päädyttiin asentamaan betoniporsaat, sillä poliisin toimipiste on sen verran näkösällä ja keskeisellä paikalla katutasossa.

Milloin betoniporsaat on laitettu?

– Betoniporsaat ovat olleet paikoillaan viime viikosta saakka.

Varautuuko poliisi siihen, että joku rysäyttäisi päin katutasossa sijaitsevaa toimipistettä?

– Kyseessä on normaali toimitilojen turvallisuuteen liittyvä varotoimi. Saaristonkadun toimipiste on poliisin käytössä väliaikaisesti oleva tila, joka on toiminut alun perin liikehuoneistona eikä sitä ole rakennettu poliisin käyttöön. Kokonaan uusissa rakennuksissa turvallisuusseikat voidaan huomioida jo rakennusvaiheessa.