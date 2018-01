Miksi Loton tuplaus vaihtui plussaksi? – Lotto-arvonta aikaistettiin katsojien palautteen vuoksi

Loton tuplaus poistui ja tilalle tuli plusnumero. Samalla Lotto-arvontaa aikaistettiin alkamaan kello 22.10. Arvonta-ajankohdan vuoksi peliajan päättyminen aikaistui.

Veikkauksen Lotto-arvonnan lähetyksessä ja pelitavassa tapahtuu muutoksia. Vuodesta 2014 Lotossa mukana ollut tuplaus poistui 14. tammikuuta ja sen korvaa plusnumero. Samaan syssyyn MTV3 aikaisti peliarvonnan lähetystä. Muutokset tulevat voimaan lauantaina 20. tammikuuta.

Miksi Loton tuplaus vaihdettiin plusnumeroksi, Loton tuotepäällikkö Teemu Saukonoja Veikkaus Oy:stä?

- Plusnumero on ollut käytössä Viking-lotossa viime vuoden toukokuusta lähtien. Olemme tehneet asiakaskyselyjä, ja pelaajat halusivat lisää suurempia voittoja päävoittoa pienempiin voittoluokkiin.

Miten plusnumero vaikuttaa voittoluokkiin?

- Kun pelaaja osallistuu plussaan, jokaiselle peliriville arvotaan plusnumero väliltä 1-30. Lauantaisin arvotaan yksi plusnumero. Jos se on sama kuin pelirivin plusnumero, pelaaja saa voiton viisinkertaisena. Tämä ei kuitenkaan koske päävoittoa. Jos pelirivillä ei ole voittoa, mutta plusnumero on oikein, voittaa viisi euroa. Plussaa pystyy jo nyt pelaamaan, ja ensimmäinen arvonta on ensi lauantaina.

Mistä tämä plusnumero tulee?

- Plusnumero ei tule Lotto-koneelta, vaan saamme sen Poliisihallitukselta. Numeron arpoo tietokonejärjestelmä. Numero arvotaan peliajan päätyttyä.

Miksi Lotto-arvonta aikaistettiin?

- Katsojapalautteiden mukaisesti Lotto-arvonta aikaistettiin alkamaan kello 22.10 heti Kymmenen uutisten jälkeen.

Miten peliaika muuttui?

- Aikaisemmasta arvonta-ajankohdasta johtuen peliaika loppuu myös hieman aikaisemmin. Peliaika päättyy jatkossa lauantaina kello 21.45. Muutokset tulevat voimaan lauantaina 20. tammikuuta.

Kantaako Loton suosio muiden pelien joukossa?

- Lotto on yhä suosituin rahapeli, vaikka pelitarjonta on laajentunut. Eurojackpot on pelaajamäärällä mitattuna toiseksi suosituin peli.

Mitä kaikkea Lotossa on viime vuosina muuttunut?

- Voittoluokkia on vuosien aikana muutettu esimerkiksi vuonna 2011. Kolmesta lisänumerosta mentiin kahteen lisänumeroon. Suuri muutos oli yhden pallon lisääminen 40:een palloon vuonna 2016. Myös toinen lisänumero poistui. Mahdollisuus voittaa pieneni, mutta päävoitto kasvoi. Lotto siirtyi Yleltä MTV3:lle 2013.

Miksi muutoksia tehdään?

- Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaita, millaisia pelejä he haluavat pelata. Esimerkiksi nyt tuleva plustoiminto ei vaikuta varsinaiseen Lottoon, se on lisäominaisuus, jonka voi halutessaan valita.

Vieläkö monet lottoavat kupongilla vai onko siirrytty verkkoon?

- Verkkopelaamisen määrä kasvaa, mutta suuri osa, kaksi kolmasosaa, on perinteistä kuponkipelaamista. Se on tottumuskysymys, mutta myös ikäkysymys. Nuoremmissa ikäluokissa verkkopelaaminen on suositumpaa.

Miten lottolähetyksen katsojaluvut ovat kehittyneet?

- Lotto on ensimmäisestä, 1971 järjestetystä arvonnasta lähtien näkynyt televisiossa suorana lähetyksenä kuten edelleen tänä päivänäkin. Television katselussa on tapahtunut muutoksia. Nuoremmat katsovat suoratoistopalveluita. MTV3:n lauantaista Lotto-arvontaa seuraa keskimäärin 500 000 katsojaa.

Mikä on Loton suurin voittopotti?

- Se oli vuonna 2015. Potti oli 13,9 miljoonaa euroa ja se oli pelattu tuplana eli 27,8 miljoonaa euroa. Voitto jakaantui kymmenelle henkilölle, ja pelaajat olivat eri puolilta Suomea.