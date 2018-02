Miksi komeiden ja kauniiden liitto päätyy usein eroon? Näin erotat himon, ihastumisen ja kiintymisen

Monesti noilla kauniilla ja komeilla kumppaneilla on niitä ns. ystäviä, jotka yrittävät sotkea heidän elämäänsä, koska se sattuu olemaan heille liikaa kun ovat niin hyviä yhdessä. Kun toisilla menee hyvin ja ovat niin hyvännäköisiäkin vielä, mikäs tekee vihreämmäksi ihmiset. Mutkien kautta monesti saavatkin hajotettua toisten hyvän elämän, teeskennellään ystävää ja kuitenkin takapiru koko ajan mielessä. Houkutuksilla yleensä on hyvä manipuloida toisia, ne voivat olla monenlaisia minne pyydetään toista osapuolta, toisen jäädessä ihmettelemään, jne. Aika pian saadaan riitaa aikaiseksi parin välille ja siihen on hyvä sitten mennä kavereeraamaan. Niin pienestä lähtee käyntiin epäoikeudenmukaisuus, jonka toinen joutuu kokemaan ja toista viedään, sanoen kaveria mustikseksi jne. Hiljaa hyvää tulee. Takana nauretaan kun on saatu erotettua hyvä pari. Varokaa ihmiset hyviä ystäviä.