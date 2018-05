Poliisin uskottavuuden säilyttäminen vaatii tätä. Näiden syytteiden pitäisi kuitenkin olla vasta alkua. Helsinkiläinen rikoskomisario on paljastunut järjestäytyneen rikollisuuden yhteistyökumppaniksi, ja kukaan ei muka tiennyt tai huomannut mitään. Yleensä asia on niin, että se joka kärähtää poliisin korruptiosta on vain jäävuoren huippu. Jos poliisijohto ei tiennyt korruptiosta, se on epäpätevä, koska asia olisi pitänyt huomata.